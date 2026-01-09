Zimą szukamy perfum, które pozostawiają na skórze wrażenie ciepła i otulają komfortem niczym miękki szal. Tak działają zapachy z nutą kaszmiru, łączące subtelną słodycz z surowym, drzewnym aromatem. Wybrałyśmy najpiękniejsze kaszmirowe perfumy na chłodne dni, które urzekają elegancją.

Ciepłe, zmysłowe, otulające – idealne perfumy na zimę to nie tylko słodkie kompozycje gourmand. Coraz częściej sięgamy po zapachy inspirowane miękkimi swetrami – doskonale wpisujące się w ideę dyskretnego luksusu.

Kaszmir w perfumach – jak pachnie?

Kaszmir w perfumach to najczęściej wytwarzana w laboratoriach molekuła, która ma dawać olfaktoryczne wrażenia ciepła i miękkości. Skrywa w sobie łagodną słodycz piżma i surowość nut drzewnych. Dzięki temu przywodzi na myśl wełnę, która od wieków uchodzi za symbol luksusu i komfortu.

Perfumy z nutą kaszmiru na zimę – jakie wybrać?

Nuty kaszmiru w perfumach najczęściej łączone są ze słodkimi akordami gourmand, np. wanilią, ale też z białymi kwiatami, piżmem czy bursztynem. To właśnie od połączenia nut zależy ostateczny wymiar zapachu, dlatego wśród kaszmirowych perfum coś dla siebie wybiorą zarówno miłośniczki nowoczesnych, minimalistycznych kompozycji, jak i osoby, które gustują w kwiatowych czy deserowych perfumach. Jakie wybrać? Oto najbardziej intrygujące zapachy z kaszmirem w składzie.

1 narciso rodriguez for her PURE MUSC Kup teraz Ten słodki, kwiatowy zapach na początku urzeka połączeniem jaśminu i kwiatu pomarańczy. Z czasem nabiera głębi dzięki akordom kaszmiru, piżma i bursztynu. To idealny wybór dla osób, które lubią świeże, eleganckie, czyste i delikatne kompozycje.

2 Khadlaj Cashmere Sunshine Musk Kup teraz Elegancki zapach z gatunku tych, które poprawiają nastrój. W składzie poza ciepłym kaszmirem ma bergamotkę, zieloną mandarynkę, białe kwiaty oraz piżmo i ambrę. To kwiatowo-owocowe perfumy, ale w ciepłym, zimowym wydaniu.

3 Chloé Love Story Kup teraz Ten zapach idealnie balansuje pomiędzy zmysłowym ciepłem a lekką, subtelną świeżością. Otwierają go nuty soczystych cytrusów w połączeniu z brzoskwinią, czarną porzeczką i różą. Ostateczny szlif należy do akordów piżma, drzewa cedrowego i oczywiście kaszmiru.

4 Rabanne Olympéa Kup teraz Kompozycja, która łączy w sobie słodycz wanilii, pikanterię imbiru, miękkość kaszmiru i zmysłowość ambry. Niebanalne perfumy, które podkreślą Twój styl zimą.

5 Korres Cashmere Kumquat Kup teraz Zapach, który przypadnie do gustu miłośniczkom owocowych perfum z nutami gourmand. W składzie poza kaszmirem znajdziemy cytrusy, wanilię, migdały oraz suche drzewo cedrowe.