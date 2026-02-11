Kasia Moś miała już dość zimy. Gwiazda spakowała walizki i wraz z rodziną wybrała się na zasłużony wypoczynek do ciepłych krajów. Przy okazji pochwaliła się kilkoma kadrami, które ukazały jej nienaganną sylwetkę. Tak wygląda 9 miesięcy po porodzie.

Kasia Moś to polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów pochodząca z Rudy Śląskiej. W 2011 r. opuściła Polskę i wyleciała do Las Vegas, gdzie po brawurowym wykonaniu piosenki Alicii Keys „How Come U Don’t Call Me Anymore?” w jednym z klubów karaoke poznała tancerkę z zespołu Mata Gosa. Ta znajomość otworzyła przed nią nowe drzwi- młoda wokalistka zagrała później koncert w klubie Viper Room, którego właścicielem jest aktor Johnny Depp, a także współpracowała z Kelly Osbourne, Mýą, czy Evą Longorią. Na tym jednak nie koniec sukcesów Katarzyny Moś. Po powrocie do Polski wzięła udział w muzycznym programie Polsatu, Must Be The Music, w którym ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Od tego momentu jej kariera w Polsce nabrała tempa- kilka lat później Moś reprezentowała nasz kraj w finale 62. Konkursu Piosenki Eurowizji. Gwiazda na ten moment ma na swoim koncie 4 albumy studyjne: Inspination (2015), Moniuszko 200 (2021), Karin Stanek (2022) i Wszystko to czego nie da się powiedzieć (2024).

Kasia Moś od lat dba o to, by media skupiały się przede wszystkim na jej działalności artystycznej, jednak od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. Tym razem postanowiła podzielić się z obserwatorami wakacyjnymi kadrami, które szybko przyciągnęły uwagę internautów.

Wokalistka wraz z partnerem Łukaszem Grabarczykiem i synem Amadeuszem uciekła przed zimą do słonecznego zakątka świata. Na swoim Instagramie opublikowała relację prosto z plaży. Na nagraniu widać, jak artystka relaksuje się na hamaku, ubrana w górę od bikini oraz długie i luźne spodnie. Taki strój wyeksponował nienaganną sylwetkę gwiazdy, w tym również jej płaski brzuch.

Dla przypomnienia wokalistka niecały rok temu została mamą. Katarzyna Moś i jej partner w maju 2025 r. powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, synka o imieniu Amadeusz. Od tego momentu życie wokalistki wypełniły nowe obowiązki, ale także ogromna radość związana z macierzyństwem.

Wakacyjne nagrania pokazują jednak, że Kasia Moś znajduje również czas na odpoczynek i dbanie o siebie. Jej sylwetka robi wrażenie, a pod postami gwiazdy nie brakuje komentarzy pełnych zachwytu. Artystka udowadnia, że macierzyństwo i troska o własne samopoczucie mogą iść w parze, a naturalność i pewność siebie to jej największe atuty.

źródło: instagram.com/kasiamos_official