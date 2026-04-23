Karolina Pisarek już niedługo zostanie mamą. Modelka i jej mąż Roger Salla oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka. Informacją podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nie możemy się doczekać” – napisali.

Po sukcesie w programie „Top Model” kariera Karoliny Pisarek rozwinęła się błyskawicznie. Modelka ma na swoim koncie nie tylko okładki najpopularniejszych magazynów, ale też udział w znanych formatach telewizyjnych, m. in. „Tańcu z gwiazdami” czy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Prywatnie jest żoną Rogera Salli. Po niespełna czterech latach małżeństwa parę czeka kolejny wyjątkowy rozdział. Wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami.

Karolina Pisarek zostanie mamą. Tak ogłosiła ciążę

O tym, że oczekują narodzin pierwszego dziecka, Karolina Pisarek i Roger Salla poinformowali w mediach społecznościowych. Na Instagramie modelki pojawiło się poruszające nagranie, na którym widzimy ją z widocznym, ciążowym brzuszkiem. W pewnym momencie na ekranie wyświetla się zdjęcie USG.

Przez chwilę trzymaliśmy to w tajemnicy. Już nie możemy się doczekać, aż cię poznamy

Brzmi podpis pod wideo. W komentarzach pojawiły się setki gratulacji. Wpis skomentowali nie tylko fani modelki, ale też wiele znanych osób, m. in. Ewa Chodakowska, Julia Kuczyńska Maffashion, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Ewa Wachowicz. Para na razie nie wyjawiła płci dziecka.