Karolina Pisarek i Roger Salla niedawno ogłosili, że już niedługo po raz pierwszy zostaną rodzicami. Teraz ujawnili płeć dziecka, publikując w sieci wzruszające nagranie. „Nie możemy się doczekać, aż cię poznamy” – napisali na Instagramie.

Karolina Pisarek od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Drzwi do kariery w modelingu otworzył jej udział w programie „Top Model”, w którym dotarła aż do finału. Później znalazła się w prestiżowym rankingu 100 najpiękniejszych twarzy świata i pojawiła się w innych programach telewizyjnych, między innymi „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W 2022 roku wzięła ślub z Rogerem Sallą. Para powiedziała sobie „Tak” podczas uroczystej ceremonii w Pałacu Łochów. Niedawno modelka i jej ukochany ogłosili, że spodziewają się narodzin dziecka.

Karolina Pisarek i Roger Salla ujawnili płeć dziecka

22 kwietnia Karolina Pisarek i Roger Salla podzielili się ze światem radosną nowiną. W sieci pojawiło się wtedy emocjonalne nagranie, na którym widzimy modelkę z ciążowym brzuszkiem. Teraz para pokazała na Instagramie kolejne wideo, tym razem z przyjęcia, podczas którego ich bliscy mogli poznać płeć dziecka. Wiadomo już, że Karolina Pisarek i jej mąż spodziewają się narodzin córki. Na poruszającym filmiku widać, jak otwierają szafę wypełnioną różowymi ubrankami i ułożonym z balonów napisem „GIRL”.

Nasza księżniczka jest już w drodze. Nie możemy się doczekać, aż cię poznamy

Brzmi podpis pod nagraniem.

źródło: www.instagram.com/karolina_pisarek

Pod wpisem pary pojawiły się gratulacje nie tylko od fanów, ale też wielu znanych osób. Post skomentowały między innymi Julia Kuczyńska Maffashion, Anna Lewandowska czy Blanka Lipińska.

Aaaaaaaaaa!!!! Mega! Gratki!!! O matko, ale cudnie! Gratulacje! Córunia

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