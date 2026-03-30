Karolina Gilon była ostatnio gościem podcastu Żurnalisty. Podczas rozmowy celebrytka wróciła pamięcią między innymi do głośnego rozstania ze stacją Polsat. Nie gryzła się w język.

Ka­­­­­­­ro­­­­­­­li­­­­­­­na Gi­­­­­­­lon to popularna mo­­­­­­­de­­­­­­l­ka, pre­­­­­­­ze­­­­­­n­te­­­­­­r­ka te­­­­­­­le­­­­­­­wi­­­­­­­zy­­­­­­j­na, a także in­­flu­­e­n­ce­r­ka. Sławę zyskała dzięki udziałowi w programie „Top Mo­­­­­­­de­­­­­­­l”, któ­­­­­­­ry szybko stał się dla niej prze­­­­­­­pu­­­­­­st­ką do świa­­­­­­­ta sho­­­­­­­w-bi­­­­­­­zne­­­­­­­su. Po za­­­­ko­­­ń­cze­­­­niu show wszyst­ko po­to­czy­ło się bły­ska­wicz­nie- Ka­­­­ro­­­­li­­­­na otrzy­­­­ma­­­­ła no­­­­wą sza­­­n­sę od lo­­­­su- tym ra­­­­zem mo­­­­gła spra­­­w­dzić się w ro­­­­li pre­­­­ze­­­n­te­­­r­ki te­­­­le­­­­wi­­­­zy­­­j­nej. W la­­tach 2016–2019 pra­­co­­wa­­ła w sta­­cji TTV, wcie­­la­­jąc się w ro­­lę pro­­wa­­dzą­­cej ta­­kich pro­­gra­­mów jak: De­­Fa­c­to (2016) i Dru­­ga twarz (2017–2019). Pod ko­­niec 2019 r. roz­­po­­czę­­ła zaś przy­­go­­dę z te­­le­­wi­­zją Po­l­sat. Wi­­­­­­­dzo­­­­­­­wie mo­­­­­­­gą ko­­­­­­­ja­­­­­­­rzyć ją z ta­­­­­­­kich pro­­­­­­­gra­­­­­­­mów jak: „Lo­­­­­­­ve Island. Wy­­­­­­­spa mi­­­­­­­ło­­­­­­­­­­­­­ści”, czy „Ni­­­­­­n­ja Wa­­­­­­r­rior Po­­­­­­l­ska”. Oprócz te­­­­­­­go Gi­­­­­­­lon udzie­­la się na In­sta­­­­­­­gra­­­­­­­mie, gdzie chę­t­nie re­­­­­­­la­­­­­­­cjo­­­­­­­nu­­­­­­­je swo­­­­­­­ją co­­­­­­­dzie­­­­­­n­ność.

Karolina Gilon odsłania kulisy zakończenia współpracy ze stacją Polsat. Te słowa mogą zaskoczyć

Jakiś czas temu w mediach było bardzo głośno o Karolinie Gilon. Wszystko przez przykrą sytuację z Polsatem. In­flu­­e­n­ce­r­ka, któ­­ra rok temu po­­wi­­ta­­ła na świe­­­­­cie swo­je­go syn­ka po ki­l­ku mie­­sią­­cach prze­­r­wy chcia­­ła wró­­cić do sta­­cji. Nie­­ste­­ty szy­b­ko oka­­za­­ło się, że jest to nie­­mo­ż­li­­we. Celebrytka za­­re­­a­go­­wa­­ła na tę wia­­do­­mość w nie­­zwy­­kle emo­­cjo­­na­l­ny spo­­só­­b- pu­bli­ku­jąc na swo­­­­­im In­sta­­­­­gra­­­­­mie na­­­­­gra­­­­­nie, na któ­­­­­rym za­­­­­le­­­­­wa się łza­­­­­mi. To wła­śnie wte­dy wy­zna­ła, że jej przy­­­­­go­­­­­da z pro­­­­­gra­­­­­mem „Ni­­­­n­ja vs Ni­­­­n­ja” do­­­­­bie­­­­­gła ko­­­­ń­ca…

Dziś po niemal roku od tamtego wydarzenia postanowiła odsłonić kulisy rozłąki ze stacją Polsat. Celebrytka udzieliła niedawno obszernego wywiadu Żurnaliście, w którym wróciła pamięcią do czasów ciąży, jak również pierwszych tygodni po urodzeniu synka:

Ja, będąc w ciąży, nie czułam, że jestem problemem. Wręcz przeciwnie, ja wtedy bardzo często się pojawiałam, rozmawiałam, byłam na antenie itd. To był raczej taki kąsek dość ciekawy i atrakcyjny. Bardziej uważam, że często kobieta, która już urodzi dziecko, jest problemem i akurat tutaj bardzo współczuję kobietom, które były w dużo trudniejszej sytuacji, bo ich utrata pracy też oznaczała utratę pieniędzy na życie itd. (…) Wiem, jak ja bardzo cierpiałam, kiedy straciłam pracę, jaki to był dla mnie trudny moment, a tam nie chodziło w ogóle o pieniądze – mówiła.

W dalszej części wywiadu Gilon zaznaczyła jednak, że największym ciosem była dla niej utrata ukochanej pracy- pieniądze nie były dla niej wówczas sprawą pierwszorzędną:

W tej całej sytuacji nie chodziło o pieniądze, więc to było dla mnie bolesne: te wszystkie teksty o tych Porsche, o tym, że „ooo, biedna gwiazdeczka”. To w ogóle nie o to chodziło. To było o utracie pracy, o utracie marzeń, o utracie tych lat, tej całej mojej drogi. To było wtedy całe moje życie, cały mój świat, który straciłam. Z jednej strony urodził mi się syn i tym chcę się cieszyć, a z drugiej strony straciłam też coś, co kocham. To też było takie moje dziecko, o które walczyłam całe życie. Zawsze do tego dążyłam, a to straciłam. To było o stracie

– wyznała celebrytka.