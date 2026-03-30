Karolina Gilon wprost o rozstaniu z Polsatem. „Kobieta, która urodzi dziecko, jest problemem”
Karolina Gilon była ostatnio gościem podcastu Żurnalisty. Podczas rozmowy celebrytka wróciła pamięcią między innymi do głośnego rozstania ze stacją Polsat. Nie gryzła się w język.
Karolina Gilon to popularna modelka, prezenterka telewizyjna, a także influencerka. Sławę zyskała dzięki udziałowi w programie „Top Model”, który szybko stał się dla niej przepustką do świata show-biznesu. Po zakończeniu show wszystko potoczyło się błyskawicznie- Karolina otrzymała nową szansę od losu- tym razem mogła sprawdzić się w roli prezenterki telewizyjnej. W latach 2016–2019 pracowała w stacji TTV, wcielając się w rolę prowadzącej takich programów jak: DeFacto (2016) i Druga twarz (2017–2019). Pod koniec 2019 r. rozpoczęła zaś przygodę z telewizją Polsat. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich programów jak: „Love Island. Wyspa miłości”, czy „Ninja Warrior Polska”. Oprócz tego Gilon udziela się na Instagramie, gdzie chętnie relacjonuje swoją codzienność.
Karolina Gilon odsłania kulisy zakończenia współpracy ze stacją Polsat. Te słowa mogą zaskoczyć
Jakiś czas temu w mediach było bardzo głośno o Karolinie Gilon. Wszystko przez przykrą sytuację z Polsatem. Influencerka, która rok temu powitała na świecie swojego synka po kilku miesiącach przerwy chciała wrócić do stacji. Niestety szybko okazało się, że jest to niemożliwe. Celebrytka zareagowała na tę wiadomość w niezwykle emocjonalny sposób- publikując na swoim Instagramie nagranie, na którym zalewa się łzami. To właśnie wtedy wyznała, że jej przygoda z programem „Ninja vs Ninja” dobiegła końca…
Dziś po niemal roku od tamtego wydarzenia postanowiła odsłonić kulisy rozłąki ze stacją Polsat. Celebrytka udzieliła niedawno obszernego wywiadu Żurnaliście, w którym wróciła pamięcią do czasów ciąży, jak również pierwszych tygodni po urodzeniu synka:
Ja, będąc w ciąży, nie czułam, że jestem problemem. Wręcz przeciwnie, ja wtedy bardzo często się pojawiałam, rozmawiałam, byłam na antenie itd. To był raczej taki kąsek dość ciekawy i atrakcyjny. Bardziej uważam, że często kobieta, która już urodzi dziecko, jest problemem i akurat tutaj bardzo współczuję kobietom, które były w dużo trudniejszej sytuacji, bo ich utrata pracy też oznaczała utratę pieniędzy na życie itd. (…) Wiem, jak ja bardzo cierpiałam, kiedy straciłam pracę, jaki to był dla mnie trudny moment, a tam nie chodziło w ogóle o pieniądze – mówiła.
W dalszej części wywiadu Gilon zaznaczyła jednak, że największym ciosem była dla niej utrata ukochanej pracy- pieniądze nie były dla niej wówczas sprawą pierwszorzędną:
W tej całej sytuacji nie chodziło o pieniądze, więc to było dla mnie bolesne: te wszystkie teksty o tych Porsche, o tym, że „ooo, biedna gwiazdeczka”. To w ogóle nie o to chodziło. To było o utracie pracy, o utracie marzeń, o utracie tych lat, tej całej mojej drogi. To było wtedy całe moje życie, cały mój świat, który straciłam. Z jednej strony urodził mi się syn i tym chcę się cieszyć, a z drugiej strony straciłam też coś, co kocham. To też było takie moje dziecko, o które walczyłam całe życie. Zawsze do tego dążyłam, a to straciłam. To było o stracie
– wyznała celebrytka.