Nie wszystkie letnie perfumy opierają się na cytrusowej świeżości i lekkich kwiatach. Są też takie zapachy, które otulają skórę ciepłem, przywołują wspomnienie rozgrzanego piasku i sprawiają, że nawet zwykły dzień nabiera odrobiny magii. Do tej kategorii bez wątpienia należy Élixir des Merveilles od Hermès – kompozycja pełna kontrastów, która zachwyca zmysłowością i nieoczywistym charakterem…

Choć lato kojarzy się przede wszystkim z lekkimi, świeżymi aromatami, marka Hermès proponuje zupełnie inne spojrzenie na wakacyjne perfumy. Élixir des Merveilles to zapach dla kobiet, które lubią wyróżniać się subtelną elegancją i nie szukają oczywistych rozwiązań.

Za kompozycję odpowiada legendarny perfumiarz Jean-Claude Ellena, który stworzył bardziej intensywną i tajemniczą interpretację kultowej linii Merveilles. Efektem jest zapach pełen światła, ale jednocześnie głęboki i otulający – niczym złote promienie słońca odbijające się od morskiej tafli tuż przed zachodem.

Kandyzowana pomarańcza spotyka bursztynową głębię

Siłą Élixir des Merveilles jest harmonijne połączenie pozornie przeciwstawnych nut. Na pierwszy plan wysuwa się soczysta, kandyzowana pomarańcza, która wnosi do kompozycji słodycz i energetyczną świeżość. Chwilę później do głosu dochodzi żywica benzoesowa, nadająca zapachowi kremowego, balsamicznego charakteru.

Całość spaja paczula, która dodaje głębi i elegancji. Dzięki temu perfumy nie są ani przesadnie słodkie, ani ciężkie. To drzewno-bursztynowa kompozycja, która doskonale rozwija się na skórze w ciepłe dni, pozostawiając za sobą wyrafinowany i bardzo kobiecy ślad.

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Flakon, który opowiada historię

Élixir des Merveilles zachwyca nie tylko samym zapachem, ale również wyjątkowym designem. Charakterystyczny flakon przypomina okrągłą lupę, w której migoczą drobinki światła i gwiazdki. Pomarańczowe refleksy podkreślają ciepły charakter kompozycji, a subtelne detale nawiązują do rzemieślniczego dziedzictwa domu mody Hermès.

To jeden z tych flakonów, które równie dobrze prezentują się na toaletce, jak i w damskiej torebce podczas wakacyjnych wyjazdów.