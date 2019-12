Chociaż to bob jest niezaprzeczalnym królem ostatnich kilku sezonów, to niektóre z gwiazd powoli sięgają po nowe propozycje od stylistów. Jennifer Lopez wróciła do imponująco długich pasm, za to Kaia Gerber zdecydowała się na mocne cięcie przenosząc się w czasie do lat 90.

Ta fryzura stanie się nowym hitem wakacji? Kaia Gerber wygląda w niej świetnie!

Modelka przeszła niedawno wielką metamorfozę, kiedy obcięła swoje długie włosy i postawiła na modnego boba. Jej najnowsza fryzura jest jednak o wiele bardziej spektakularna.

Kaia Gerber bez brwi przechadza się po wybiegu w kolekcji Alexandra Wang

Córka supermodelki Cindy Crawford postawiła na seksowne, krótkie pixie. Swoją nową fryzurę zaprezentowała na Insta Stories – w miejsce równo ściętych włosów pojawiły się krótkie pasma sięgające ledwie za ucho z nieco krótszym tyłem i dłuższymi kosmykami opadającymi na twarz. Myślicie, że Kaia skusi się na jeszcze odważniejsze cięcie?