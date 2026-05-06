W życiu Agnieszki Kaczorowskiej dużo się dzieje. Gwiazda wraz ze swoim ukochanym, Marcinem Rogacewiczem, realizuje wspólny projekt i podróżuje po Polsce ze spektaklem „7”. Choć na scenie zachwycają energią i chemią, za kulisami nie brakuje także trudniejszych momentów i zmęczenia. Tancerka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć fanom o emocjach, które towarzyszą jej na co dzień.

Agnie­­sz­ka Ka­­­czo­­­ro­­w­ska to ta­­n­ce­­r­ka, ak­to­­r­ka, a także in­­­flu­­­e­­n­ce­­r­ka pochodząca z Warszawy. Ogromną rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Bożenki w se­­­ria­­­lu „Kla­­­n”. Oprócz pra­cy na pla­nie mogliśmy po­­­­­­dzi­­­­­­wiać ją ró­­­­­w­nież na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, jak również de­­­­­­skach wie­­lu te­­­­­­a­­­­­tró­­­­­w- zagra­­­­­ła mię­­­­­dzy in­­­­­ny­­­­­mi w ta­­­­­kich spe­­­­k­ta­­­­­klach jak: „Ślub do­­­­­­sko­­­­­­na­­­­­­ły”, czy „Ko­­­­­­cha­­­­­­nie na kre­­­­­­dy­­­­­­t”. Pomimo tego, że Kaczorowska ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe to media bacznie śledzą również jej życie prywatne.

Przez ostatnie dwa lata w życiu Kaczorowskiej wie­­­­­­le się po­­­­­­zmie­­­­­­nia­­­­­­ło- ta­­­­n­ce­­­­r­ka roz­­­­­­sta­­­­­­ła się ze swo­­­­­­im mę­­­­­­żem i oj­cem dwój­­­­­­ki dzie­­­­­­ci- Ma­­­­­­cie­­­­­­jem Pe­­­­­­lą, co wy­­­wo­­­ła­­­ło nie­­­ma­­­łe po­­­ru­­­sze­­­nie w me­­­diach. Los je­­d­nak chciał, że Ka­­­czo­­­ro­­w­ska nie była singielką zbyt długo. Za­­­­­­le­­­­­­d­wie pół ro­­­­­­ku po rozstaniu z Pelą pa­­­­­­pa­­­­­­ra­­­­­z­zi przy­­­­­­ła­­­­­­pa­­­­­­li ją w ob­ję­­­­­­ciach ak­to­­­­­­­­­ra- Ma­­­­­­­­r­ci­­­­­­­­­na Ro­­­­­­­­­ga­­­­­­­­­ce­­­­­­­­­wi­­­­­­­­­cza, z któ­­rym pó­ź­niej by­­ła wi­­dzia­­na ta­k­że w je­d­nej z nadmo­r­skich mie­j­sco­­wo­­­ści w Po­l­sce. Na tym je­d­nak nie ko­­niec, bo pa­­ra zde­­cy­­do­­wa­­ła się ta­k­że na wspó­l­ne wa­­ka­­cje na Ibi­­zie. Pra­w­dzi­­wy prze­­łom na­­stą­­pił je­d­nak we wrze­­śniu 2025 r.- to wła­­śnie wte­­dy pod­czas je­d­ne­­go z od­ci­n­ków „Ta­ń­ca z gwia­z­da­­mi” pa­­ra po­­twie­r­dzi­­ła swój zwią­­zek go­­rą­­cym po­­ca­­łu­n­kiem na wi­­zji.

Agnieszka Kaczorowska docenia wspólne chwile z Marcinem Rogacewiczem. „Dobrze, że mamy siebie”

Po głośnym odejściu z programu „Ta­niec z Gwia­z­da­­mi” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie spoczęli na laurach. Para postanowiła kontynuować swoją taneczną przygodę, ale już na własnych zasadach- piękna tancerka i jej ukochany stworzyli muzyczny spektakl „7”, z którym jeżdżą po całej Polsce.

Choć realizacja tego projektu dała im poczucie satysfakcji i szczęścia to Kaczorowska nie ukrywa, że zdarzają się też momenty wyczerpania. Gwiazda podzieliła się ostatnio swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy nad spektaklem na swoim Instagramie. Przy okazji wspomniała także o swoim ukochanym.

Dobrze, że mamy siebie 🥹❤️ Za kulisami spektaklu „7” … Tam są różne emocje… od stresu po ekscytację… czasem jest siła i energia, a czasem lekkie zmęczenie… czasem to z czym w danym dniu, tygodniu mierzymy się w innych sferach życia wpływa na stan ducha w dniu grania… @marcin_rogacewicz zawsze powtarza „skorzystajmy z dyspozycji dnia”💪🏻 I dlatego… każde „7” jest trochę inne. 🥹 Taki jest nasz zawód. Zmienny. Nieprzewidywalny. Zaskakujący. I polega na zrozumieniu przepływu… tego między nami a Wami i tego między sobą. Dlatego jest taki ciekawy… i dlatego jest tak wciągający.

– napisała na swoim Instagramie Kaczorowska.

