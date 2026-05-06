Kaczorowska czule do Rogacewicza. „Dobrze, że mamy siebie”
W życiu Agnieszki Kaczorowskiej dużo się dzieje. Gwiazda wraz ze swoim ukochanym, Marcinem Rogacewiczem, realizuje wspólny projekt i podróżuje po Polsce ze spektaklem „7”. Choć na scenie zachwycają energią i chemią, za kulisami nie brakuje także trudniejszych momentów i zmęczenia. Tancerka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć fanom o emocjach, które towarzyszą jej na co dzień.
Agnieszka Kaczorowska to tancerka, aktorka, a także influencerka pochodząca z Warszawy. Ogromną rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Bożenki w serialu „Klan”. Oprócz pracy na planie mogliśmy podziwiać ją również na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, jak również deskach wielu teatrów- zagrała między innymi w takich spektaklach jak: „Ślub doskonały”, czy „Kochanie na kredyt”. Pomimo tego, że Kaczorowska ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe to media bacznie śledzą również jej życie prywatne.
Przez ostatnie dwa lata w życiu Kaczorowskiej wiele się pozmieniało- tancerka rozstała się ze swoim mężem i ojcem dwójki dzieci- Maciejem Pelą, co wywołało niemałe poruszenie w mediach. Los jednak chciał, że Kaczorowska nie była singielką zbyt długo. Zaledwie pół roku po rozstaniu z Pelą paparazzi przyłapali ją w objęciach aktora- Marcina Rogacewicza, z którym później była widziana także w jednej z nadmorskich miejscowości w Polsce. Na tym jednak nie koniec, bo para zdecydowała się także na wspólne wakacje na Ibizie. Prawdziwy przełom nastąpił jednak we wrześniu 2025 r.- to właśnie wtedy podczas jednego z odcinków „Tańca z gwiazdami” para potwierdziła swój związek gorącym pocałunkiem na wizji.
Po głośnym odejściu z programu „Taniec z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie spoczęli na laurach. Para postanowiła kontynuować swoją taneczną przygodę, ale już na własnych zasadach- piękna tancerka i jej ukochany stworzyli muzyczny spektakl „7”, z którym jeżdżą po całej Polsce.
Choć realizacja tego projektu dała im poczucie satysfakcji i szczęścia to Kaczorowska nie ukrywa, że zdarzają się też momenty wyczerpania. Gwiazda podzieliła się ostatnio swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy nad spektaklem na swoim Instagramie. Przy okazji wspomniała także o swoim ukochanym.
Dobrze, że mamy siebie 🥹❤️ Za kulisami spektaklu „7” … Tam są różne emocje… od stresu po ekscytację… czasem jest siła i energia, a czasem lekkie zmęczenie… czasem to z czym w danym dniu, tygodniu mierzymy się w innych sferach życia wpływa na stan ducha w dniu grania… @marcin_rogacewicz zawsze powtarza „skorzystajmy z dyspozycji dnia”💪🏻 I dlatego… każde „7” jest trochę inne. 🥹 Taki jest nasz zawód. Zmienny. Nieprzewidywalny. Zaskakujący. I polega na zrozumieniu przepływu… tego między nami a Wami i tego między sobą. Dlatego jest taki ciekawy… i dlatego jest tak wciągający.
– napisała na swoim Instagramie Kaczorowska.
