Justyna Steczkowska gościła niedawno w podcaście Żurnalisty. W pewnym momencie została zapytana o Edytę Górniak. Gwiazda nie unikała tematu i nie szczędziła miłych słów pod adresem swojej koleżanki po fachu. Określiła ją również „specyficzną”, na co szybko zareagowała Górniak. Teraz Steczkowska wyjaśnia co miała na myśli…

Ju­­sty­­na Ste­cz­ko­w­ska to jed­na z najpopularniejszych wokalistek Pol­sce. Prawdziwy przełom w jej życiu na­stą­pił, gdy tra­­fi­­ła do ku­l­to­­we­­go pro­­gra­­mu „Sza­n­sa na su­k­ce­­s”. Pe­r­fe­k­cy­j­ne wy­­ko­­na­­nie utwo­­ru „Bo­­skie Bu­­e­no­­s” z re­­pe­r­tu­­a­ru gru­­py Ma­­a­nam otwo­­rzy­­ło młodej artystce drzwi do wie­l­kie­­go świa­­ta show- biznesu­­…Od tamtej chwili możemy podziwiać ją nie ty­l­ko na naj­wię­k­szych sce­­nach w Po­l­sce, ale ró­w­nież za gra­­ni­­cą. Ste­cz­ko­w­ska re­­pre­­ze­n­to­­wa­­ła nasz kraj w Ko­n­ku­r­sie Pio­­se­n­ki Eu­­ro­­wi­­zji- naj­pierw w 1995 r. w Du­­bli­­nie, a na­­stę­p­nie w 2025 r. w Ba­­zy­­lei. Wa­r­to ró­w­nież wspo­­m­nieć, że gwia­z­da wy­­da­­ła do­­ty­ch­czas aż 19 al­bu­­mów stu­­dy­j­nych, co sta­­no­­wi im­po­­nu­­ją­­cy do­­ro­­bek bio­­rąc pod uwa­­gę po­l­ski ry­­nek mu­­zy­cz­ny.

Justyna Steczkowska nazwała Górniak „specyficzną”. Teraz tłumaczy co miała na myśli

Justyna Steczkowska gościła niedawno w specjalnym odcinku podcastu Żurnalisty. Rozmowa artystki i dziennikarza wyjątkowo odbyła się na scenie Teatru 6. Piętro zlokalizowanym w Pałacu Kultury i Nauki w samym sercu Warszawy. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć trudnych pytań, w tym o relację z Edytą Górniak.

Wiem, że media zawsze robią jakąś zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę. Każdy ma jakąś drogę swojego rozwoju. Edi czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego pod uwagę. […] To jest piękna dziewczyna, która ma talent do śpiewania, a to, że jest specyficzna? No, i co z tego? Każdy z nas jest jakiś. Trzeba też brać pod uwagę, że jest artystką

– odparła szczerze Justyna Steczkowska.

Co więcej wokalistka odniosła się także do częstych porównań między nią a Edytą Górniak. Zdaniem diwy nie ma to najmniejszego sensu, bo pomimo tego, że obie zaczynały karierę w tym samym momencie i są w tym samym wieku to bardzo się od siebie różnią.

Do całej sytuacji szybko odniosła się Edyta Górniak, dając jasno do zrozumienia, że nie odebrała słów Justyny w pozytywny sposób:

Myślę, że Justynka, mówiąc o mnie „specyficzna”, mogła mieć na myśli, że jestem niepodatna na manipulacje i kłamstwa, Przyjmuję to jako komplement

– napisała na swoim InstaStories piosenkarka.

Chwilę później głos w tej sprawie postanowiła zabrać Steczkowska, która dokładnie wyjaśniła co miała na myśli używając słowa specyficzna.

Media zawsze wybiorą fragment, który niesie ze sobą hałas… a prawda… no cóż- prawda najczęściej mieszka w ciszy… Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca i usłyszeli sens, a nie tylko słowa. Reszta nie wymaga wyjaśnienia. (…) P.S. Definicja słowa „specyficzny” Specyficzny oznacza cechę właściwą, charakterystyczną lub unikalną dla danej osoby, rzeczy, zjawiska lub grupy, wyróżniającą je na tle innych. Uważam, że fajnie jest być specyficznym

– dodała Steczkowska.

Miło z jej strony?