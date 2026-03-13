Julia Wieniawa w najnowszym wywiadzie otworzyła się na temat swojej relacji z Bogiem. Aktorka wyznała, że choć nie do końca odpowiada jej instytucja kościoła, wierzy w siłę wyższą i codziennie modli się przed snem.

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej wszechstronnych gwiazd młodego pokolenia. Popularność przyniosła jej rola w „Rodzince.pl”. Dziś ma na swoim koncie wiele wcieleń w filmach i serialach, gra w teatrze, tworzy własną muzykę, koncertuje w całej Polsce i zasiada w jury programu „Mam Talent”. Artystka udzieliła ostatnio szczerego wywiadu Oliwii Nincevic. W podcaście influencerki „Bo chcę wiedzieć” opowiedziała między innymi o swoim podejściu do wiary.

Julia Wieniawa o kościele: „Pochodzę z rodziny wierzącej w Boga”

W rozmowie poruszonych zostało wiele interesujących kwestii. Julia Wieniawa zdradziła między innymi, co motywuje ją do działania i wspomniała o swoich relacjach z innymi. Dyskusja przybrała znacznie poważniejszy charakter, gdy aktorka zaczęła wyjaśniać, dlaczego odsunęła się od instytucji Kościoła.

Pochodzę z rodziny wierzącej w Boga, katolickiej, chrześcijańskiej, natomiast ja miałam taki moment odsunięcia się od Kościoła. Nie do końca lubię tę instytucję. Nie podoba mi się, że te kościoły są takie zawsze wielkie, wysokie, całe w złocie. To podejście do człowieka, że ma tylko ciągle żal za grzechy, że to wszystko jest takie zawsze smutne, to mnie odstraszało jako dziecko.

źródło: www.youtube.com/@bochcewiedziec⁩

Przyznała. „Z drugiej strony to właśnie ksiądz, który uczył mnie religii, sprawił, że w sumie trochę jestem tu gdzie jestem. Uczył gry na gitarze, poszłam do niego na parę zajęć i powiedział, że mam ogromny talent wokalny. On mi znalazł szkołę musicalową i mnie tam pchnął, a ta szkoła musicalowa była pierwszą trampoliną do castingu do „Rodzinki.pl” i potem już poszło.” – dodała, wyjawiając tym samym początki swojej artystycznej drogi.

Artystka wyznała, że choć dziś trudno jej utożsamić się z działaniami instytucji Kościoła, wciąż jest osobą wierzącą w Boga.

Kościół wszedł w politykę. To sprawiło, że odsunęłam się, ale nadal wierzyłam i wierzę w Boga. Nie wiem, czy jest to pan w długich włosach z brodą, natomiast wierzę w energię, wierzę, że na pewno coś jest i śmiem twierdzić, że wszelkie religie typu buddyzm czy wierzenie w Allaha itd., to jest tak naprawdę wiara w tę całą energię, tylko trochę pod inną postacią.

Opowiadała o swojej wierze. Powiedziała też, że codziennie przed snem rozmawia z Bogiem. „Wymieniam wszystko za co jestem wdzięczna w swoim życiu, a następnie z pokorą i miłością proszę o wsparcie następnego dnia albo żeby coś mi się udało.” – wyjaśniła.