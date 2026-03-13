Julia Wieniawa wprost o kościele: „To sprawiło, że odsunęłam się, ale nadal wierzyłam i wierzę w Boga”
Julia Wieniawa w najnowszym wywiadzie otworzyła się na temat swojej relacji z Bogiem. Aktorka wyznała, że choć nie do końca odpowiada jej instytucja kościoła, wierzy w siłę wyższą i codziennie modli się przed snem.
Julia Wieniawa to jedna z najbardziej wszechstronnych gwiazd młodego pokolenia. Popularność przyniosła jej rola w „Rodzince.pl”. Dziś ma na swoim koncie wiele wcieleń w filmach i serialach, gra w teatrze, tworzy własną muzykę, koncertuje w całej Polsce i zasiada w jury programu „Mam Talent”. Artystka udzieliła ostatnio szczerego wywiadu Oliwii Nincevic. W podcaście influencerki „Bo chcę wiedzieć” opowiedziała między innymi o swoim podejściu do wiary.
Julia Wieniawa o kościele: „Pochodzę z rodziny wierzącej w Boga”
W rozmowie poruszonych zostało wiele interesujących kwestii. Julia Wieniawa zdradziła między innymi, co motywuje ją do działania i wspomniała o swoich relacjach z innymi. Dyskusja przybrała znacznie poważniejszy charakter, gdy aktorka zaczęła wyjaśniać, dlaczego odsunęła się od instytucji Kościoła.
Pochodzę z rodziny wierzącej w Boga, katolickiej, chrześcijańskiej, natomiast ja miałam taki moment odsunięcia się od Kościoła. Nie do końca lubię tę instytucję. Nie podoba mi się, że te kościoły są takie zawsze wielkie, wysokie, całe w złocie. To podejście do człowieka, że ma tylko ciągle żal za grzechy, że to wszystko jest takie zawsze smutne, to mnie odstraszało jako dziecko.
Przyznała. „Z drugiej strony to właśnie ksiądz, który uczył mnie religii, sprawił, że w sumie trochę jestem tu gdzie jestem. Uczył gry na gitarze, poszłam do niego na parę zajęć i powiedział, że mam ogromny talent wokalny. On mi znalazł szkołę musicalową i mnie tam pchnął, a ta szkoła musicalowa była pierwszą trampoliną do castingu do „Rodzinki.pl” i potem już poszło.” – dodała, wyjawiając tym samym początki swojej artystycznej drogi.
Artystka wyznała, że choć dziś trudno jej utożsamić się z działaniami instytucji Kościoła, wciąż jest osobą wierzącą w Boga.
Kościół wszedł w politykę. To sprawiło, że odsunęłam się, ale nadal wierzyłam i wierzę w Boga. Nie wiem, czy jest to pan w długich włosach z brodą, natomiast wierzę w energię, wierzę, że na pewno coś jest i śmiem twierdzić, że wszelkie religie typu buddyzm czy wierzenie w Allaha itd., to jest tak naprawdę wiara w tę całą energię, tylko trochę pod inną postacią.
Opowiadała o swojej wierze. Powiedziała też, że codziennie przed snem rozmawia z Bogiem. „Wymieniam wszystko za co jestem wdzięczna w swoim życiu, a następnie z pokorą i miłością proszę o wsparcie następnego dnia albo żeby coś mi się udało.” – wyjaśniła.