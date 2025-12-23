Julia Wieniawa obchodziła dwudzieste siódme urodziny. Z tej okazji znajomi i przyjaciele zorganizowali dla niej przyjęcie-niespodziankę. Pokazali, jak zareagowała.

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Nie tylko gra w filmach i serialach, ale też tworzy swoją muzykę, koncertuje i zasiada w jury programu „Mam Talent”. 23 grudnia artystka skończyła 27 lat.

Urodziny Julii Wieniawy. Przyjaciele zorganizowali dla niej przyjęcie-niespodziankę

Kolejne urodziny Julia Wieniawa świętowała w gronie przyjaciół i znajomych. To oni zorganizowali dla niej przyjęcie-niespodziankę w jednym z warszawskich klubów. Po imprezie, która odbyła się 22 grudnia, do sieci trafiły nagrania, na których widzimy reakcję gwiazdy. Była widocznie zaskoczona i wzruszona.

Na przyjęciu pojawiło się kilka znanych osób, m. in. Maffashion, czyli Julia Kuczyńska czy influencerka i zwyciężczyni drugiej edycji „Królowej przetrwania” Natsu. Przyjaciele zadbali o wyjątkową oprawę wieczoru. Julia Wieniawa zdmuchnęła świeczki na neonowo-zielonym torcie, a imprezę uświetnił występ mariachi.

źródło: www.instagram.com/juliawieniawa

źródło: www.instagram.com/maffashion_official