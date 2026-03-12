Julia Wieniawa pochwaliła się nową fryzurą. Tak wygląda teraz
Wiosna to idealny czas na generalne porządki, odświeżenie naszej szafy, czy zafundowanie sobie nowej fryzury. Podobnego zdania jest chyba Julia Wieniawa, która w środę- 11 marca udała się do salonu, aby poddać się małej metamorfozie. Tak prezentuje się w nowej odsłonie.
Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show- biznesie. Gwiazda ogromną popularność zyskała dzięki roli w serialu Rodzinka.pl, w którym zagrała u boku Adama Zdrójkowskiego. Później wszystko potoczyło się lawinowo, a kariera Wieniawy nabrała zawrotnego tempa. Artystka na ten moment może pochwalić się wieloma rolami w ciekawych produkcjach. Mowa tu między innymi o: „Nie cudzołóż i nie kradnij”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, czy „Kobietach mafii”. Oprócz tego gwiazda cały czas rozwija swój warsztat grając w teatrze- obecnie możemy zobaczyć ją np. w Gernizonie Sztuki w spektaklu „Gra”. Na tym jednak nie koniec, bo artystka prężnie działa także w branży muzycznej- pod koniec września 2025 r. ukazał się jej nowy album „Światłocienie”.
Julia Wieniawa relacjonuje wizytę u fryzjera na Instagramie. „Kocham tę fryzurę”
Kocham tę fryzurę. Słuchajcie, zrobiliśmy taką troszeczkę krótszą tu grzyweczkę, zobaczcie, jak to się prezentuje pięknie z boku. No uwielbiam ten kształt, takie trochę najntisy. Kolor zostawiamy ten sam, czyli właściwie mój naturalny, bo jakoś tak służył mi ostatnio
– mówiła na nagraniu podekscytowana Wieniawa.
A Wy jak oceniacie metamorfozę artystki?