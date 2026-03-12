Wiosna to idealny czas na generalne porządki, odświeżenie naszej szafy, czy zafundowanie sobie nowej fryzury. Podobnego zdania jest chyba Julia Wieniawa, która w środę- 11 marca udała się do salonu, aby poddać się małej metamorfozie. Tak prezentuje się w nowej odsłonie.

Ju­lia Wie­nia­wa to jed­no z naj­go­ręt­szych na­zwisk w polskim sho­w- bi­zne­sie. Gwiazda ogromną popularność zyskała dzięki roli w se­ria­lu Ro­dzin­ka.pl, w któ­rym za­gra­ła u bo­ku Ada­­ma Zdró­j­ko­w­skie­­go. Póź­niej wszyst­ko po­to­czy­ło się la­wi­no­wo, a ka­rie­ra Wieniawy na­bra­ła za­wrot­ne­go tem­pa. Artystka na ten mo­­ment mo­­że po­­ch­wa­­lić się wie­­lo­­ma ro­­la­­mi w cie­­ka­­wych pro­­du­k­cjach. Mo­­wa tu mię­­dzy in­­ny­­mi o: „Nie cu­­­­­­­­dzo­­­­­­­­łóż i nie kra­­­­­­­d­ni­­­­­­­­j”, „W le­­­­­­­­sie dziś nie za­­­­­­­­śnie ni­­­­­­­k­t”, czy „Ko­­­­­­­­bie­­­­­­­­tach ma­­­­­­­­fii”. Oprócz tego gwiazda cały czas rozwija swój warsztat grając w teatrze- obecnie możemy zobaczyć ją np. w Gernizonie Sztuki w spektaklu „Gra”. Na tym jednak nie koniec, bo artystka prężnie działa także w branży muzycznej- pod koniec września 2025 r. uka­­zał się jej no­­wy al­bum „Świa­­­­tło­­­­cie­­­­nie”.

Julia Wieniawa relacjonuje wizytę u fryzjera na Instagramie. „Kocham tę fryzurę”

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc jest to idealny czas na generalne porządki, odświeżenie naszej szafy, czy zafundowanie sobie nowej fryzury. Podobnego zdania jest chyba Julia Wieniawa, która w środę- 11 marca udała się do salonu, aby poddać się małej metamorfozie. Gwiazda zdecydowała się na podcięcie końcówek i grzywki.

Kocham tę fryzurę. Słuchajcie, zrobiliśmy taką troszeczkę krótszą tu grzyweczkę, zobaczcie, jak to się prezentuje pięknie z boku. No uwielbiam ten kształt, takie trochę najntisy. Kolor zostawiamy ten sam, czyli właściwie mój naturalny, bo jakoś tak służył mi ostatnio

– mówiła na nagraniu podekscytowana Wieniawa.

A Wy jak oceniacie metamorfozę artystki?

źródło: instagram.com/juliawieniawa

