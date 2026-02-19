Julia Wieniawa zaskoczyła nowym wyznaniem, które dotyczyło jej byłych. Podczas jednej z ostatnich rozmów z dziennikarzami zdradziła, że jest podglądana przez swoich eks. „Każdy mój były chłopak był moim fanem”. Kogo mogła mieć na myśli?

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych postaci młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Aktorka, wokalistka i osobowość medialna, która w krótkim czasie zbudowała imponującą karierę, zdobywając sympatię widzów oraz uznanie branży. Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki roli w popularnym serialu Rodzinka.pl, gdzie wystąpiła u boku Adam Zdrójkowski. To właśnie ta produkcja stała się dla niej przepustką do świata wielkiej kariery. Naturalność, charyzma i ekranowa swoboda sprawiły, że szybko zdobyła rozgłos, a jej nazwisko zaczęło pojawiać się w coraz ambitniejszych projektach. Kolejne lata przyniosły lawinowy rozwój zawodowy. Julia Wieniawa z powodzeniem zagrała w takich produkcjach jak W lesie dziś nie zaśnie nikt, Nie cudzołóż i nie kradnij czy Kobiety mafii. Jednak aktorstwo to tylko jedna z jej artystycznych dróg. Julia w międzyczasie rozwija także swoją karierę muzyczną- 26 września 2025 r. ukazał się jej nowy album „Światłocienie”.

Julia Wieniawa jest podglądana przez byłych? „Każdy mój chłopak…”

Julia Wieniawa znana jest nie tylko ze swojej pracowitości i talentu, ale także licznych romansów. Media od lat bacznie śledzą jej życie miłosne. Gwiazda w przeszłości była związana między innymi z Baronem, Antkiem Królikowskim, czy Nikodemem Rozbickim. Rok temu głośno też było o jej rzekomej relacji z Maćkiem Zakościelnym. Te informacje nie zostały jednak nigdy potwierdzone…

Ostatnio gwiazda pojawiła się na wiosennej ramówce stacji TVN podczas której nie stroniła od wywiadów. Podczas jednego z nich została zapytana przez dziennikarza o to, czy jej fan miałby u niej jakieś szansę. Rozbawiona artystka odparła, że „każdy jej były chłopak był jej fanem”

Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są, myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są (fanami)

– stwierdziła Wieniawa.

Jak myślicie kogo dokładnie miała na myśli?