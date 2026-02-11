Joanna Przetakiewicz ma na swoim koncie wiele sukcesów. Bizneswoman od lat z powodzeniem prowadzi własną markę LaMania i jest inspiracją dla wielu kobiet. Mimo to mierzy się z trudnościami, o których rzadko mówi się w przestrzeni publicznej. W najnowszym wywiadzie wyznała, że jest swoim najsurowszym krytykiem, co często odbiera jej radość z dokonań.

Joanna Przetakiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Właścicielkę marki LaMania śmiało możemy nazwać kobietą sukcesu. Projektantka i bizneswoman nie tylko prowadzi własną markę, ale też jest częścią ruchu społecznego Era Nowych Kobiet, który inspiruje do zmian w życiu osobistym i zawodowym. Mimo licznych osiągnięć gwiazda wyznała, że ma trudność z docenianiem szczęścia i zwykle skupia się na tym, co poza kontrolą.

Joanna Przetakiewicz w szczerym wyznaniu o sukcesach i szczęściu

Szczerym wyznaniem Joanna Przetakiewicz podzieliła się w trakcie wywiadu z Oskarem Netkowskim. W rozmowie dla dziendobrytvn.pl gwiazda powiedziała, że nawet w dobrych momentach potrafi myśleć wyłącznie o problemach.

Byliśmy tuż przed premierą naszej akcji i wydarzyły się trzy wspaniałe rzeczy, które naprawdę poszły do przodu. Ja ani przez jedną sekundę tego nie doceniłam. Skupiłam się tylko na problemach, na tym, co jest niedopięte, czego nie mam pod kontrolą i co może pójść nie tak.

Relacjonowała. Gwiazda dostrzegła, że ma trudność z docenieniem „szczęścia, które się wydarza” i jest dla samej siebie bardzo krytyczna. Przez negatywne myśli odczuwa jeszcze większe zmęczenie i przeciążenie.

Dzisiaj rano powiedziałam: „Boże, ja się czuję jak szmata, jakby ktoś wyfroterował mną całą podłogę, wyżął i rzucił do kąta”. Tak poczułam się już zmęczona. I od razu w tym momencie mówię sobie: „Dobra, stop”. Bo jak ja teraz pójdę w tę stronę, że czuję się jak szmata, wyglądam źle, jestem zmęczona, nie jadłam przez ostatnie parę dni praktycznie w ogóle, mało spałam itd., to będę się czuła jeszcze bardziej wydrenowana i wycieńczona.

Dodała bizneswoman. „Także mi się to często zdarza, bo ja często jestem ofiarą własnej przemocy.” – podsumowała. Projektantka zauważyła też, że z podobnymi problemami boryka się dziś wiele osób. „Ja znam ludzi bardzo bogatych, a nieszczęśliwych i tych, którzy mają niewiele, a mają radość w oku. Znam też ludzi młodych, zdrowych, kochanych, którzy też są nieszczęśliwi. To co, mamy powiedzieć, że młodość, zdrowie i miłość nie dają szczęścia? To jest tylko to jedno zdanie. Nic, czego nie doceniamy, nie daje szczęścia” – wybrzmiały jej słowa.