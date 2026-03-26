Joanna Przetakiewicz to jedna z nielicznych znanych osób, które otwarcie wypowiadają się na temat finansów. W najnowszym wywiadzie projektantka wyraziła podziw dla osób, które żyją za 3167 złotych miesięcznie. Wyjawiła też, za jaką kwotę sama nie była w stanie przetrwać miesiąca.

Joanna Przetakiewicz to popularna polska projektantka mody i przedsiębiorczyni, która z sukcesem prowadzi swoją markę La Mania. Bizneswoman nie ukrywa, że bezpieczeństwo finansowe jest dla niej fundamentem. Otwarcie mówi o pieniądzach i edukuje kobiety na temat niezależności w ramach ruchu społecznego Era Nowych Kobiet, który zainicjowała kilka lat temu. W ostatnim wywiadzie otworzyła się na temat niezbędnego do życia minimum. Padły konkretne kwoty.

Joanna Przetakiewicz o pieniądzach: „Autentycznie spisywałam wszystkie swoje wydatki powyżej 20 zł.”

Założycielka La Manii udzieliła wywiadu dla serwisu Kozaczek. W szczerej rozmowie z Wiktorem Słojkowskim poruszony został temat pieniędzy. Dziennikarz zapytał projektantkę o życie za 3167 zł miesięcznie. To kwota, która według danych GUS-u przypada statystycznie na jednego Polaka.

Mnóstwo dziewczyn moich wspaniałych z Ery Nowych Kobiet, dokładnie żyje za tyle. Mało tego, ich mamy lub babcie, żyją za jeszcze mniej, bo mają emeryturę po tysiąc złotych, a nawet mniej czasami, 970 zł albo tam 1170 zł. Kobiety w Polsce są najlepszymi dyrektorami finansowymi swoich finansów, jakich nie ma na świecie. Więc jak ja słyszę te brednie, że kobiety nie mają głowy do pieniędzy, to po prostu wiem, że to jest bzdura

Przyznała Joanna Przetakiewicz, nie kryjąc podziwu dla osób, które potrafią utrzymać się, mając do dyspozycji podobny budżet.

źródło: www.youtube.com/Kozaczek

Projektantka wyjawiła, że sama ma za sobą okres, w którym próbowała przeżyć miesiąc za 2000 zł. „Dokładnie to było wtedy po rozwodzie. Autentycznie spisywałam wszystkie swoje wydatki powyżej 20 zł. (…) To był właśnie ten mój kilkumiesięczny test, kiedy sytuacja była taka, że wszystkie swoje oszczędności zainwestowałam w kolejną klinikę i w restaurację. Naprawdę było ciężko.” – opowiadała. Okazuje się, że ten czas był dla niej cenną lekcją.

Wtedy sobie pomyślałam, czy jestem w stanie żyć za 2000 zł miesięcznie. Za 2000 zł miesięcznie nie byłam w stanie żyć.

Podsumowała Joanna Przetakiewicz.