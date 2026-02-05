Coraz więcej gwiazd angażuje się w pomoc schroniskom. Do grona osób, które zabierają głos w tej sprawie dołączyła Joanna Przetakiewicz. Projektantka odwiedziła jedną z placówek i zwróciła się do Polaków w poruszającym apelu: „Potrzebne są realne działania”.

Temat warunków, w jakich przebywają bezdomne zwierzęta, od tygodni wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Sprawa nabrała rozgłosu dzięki Dodzie, która nie tylko wsparła schroniska, ale też ujawniła niepokojące informacje o rażących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu części z nich. Dziś wielu celebrytów decyduje się pomagać na miejscu. W tym celu do Polski ze Stanów Zjednoczonych przyleciała Joanna Krupa, która od lat aktywnie działa na rzecz obrony zwierząt. Jedno ze schronisk odwiedziła też Joanna Przetakiewicz. Projektantka w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się do Polaków z prośbą o działanie.

źródło: www.instagram.com/joannaprzetakiewicz

Joanna Przetakiewicz o pomocy schroniskom

Joanna Przetakiewicz 3 lutego odwiedziła Schronisko CANIS w Kruszewie. Projektantka przekazała placówce nowe budy dla psów oraz specjalistyczną karmę. Nagraniem z tego miejsca podzieliła się na Instagramie i zaapelowała do Polaków, by zaangażowali się w pomoc.

RAZEM damy sobie radę ze wszystkim. Nie raz to udowodniliśmy. My, Polacy, mamy w genach hiperpracowitość i super dyscyplinę. Nie przez przypadek znaleźliśmy się w G20.

Napisała gwiazda. Podkreśliła, że sama empatia nie wystarczy, jeśli nie idzie w parze z realnymi działaniami. Chodzi nie tylko o wsparcie finansowe, ale też pracę na miejscu.

Jeśli możecie zorganizować zbiórkę, zrobić wpłatę – świetnie. Liczy się każda złotówka. Ale jest coś jeszcze: w schroniskach brakuje rąk do pracy. A to już nic nie kosztuje.

Czytamy we wpisie.

Jest ogrom fizycznej pracy, którą trzeba wykonać: czyszczenie kojców, rozkładanie słomy, ocieplanie bud, karmienie piesków (wyobraźcie sobie, ile trwa otwieranie puszek i rozkładanie karmy dla 350 psów!), ubieranie (czasami trzeba 3 osób, żeby założyć kurtkę jednemu energicznemu psu).

Dodała Joanna Przetakiewicz. Gwiazda sama zaangażowała się w działania w schronisku, m. in. przy rozładowywaniu 3 ton karmy i spacerach z psami.