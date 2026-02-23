Syn Joanny Opozdy świętował czwarte urodziny. Z tej okazji aktorka urządziła mu wyjątkowe przyjęcie w bajkowym klimacie. Zdjęciami z uroczystości podzieliła się w sieci. „Jestem ogromnie wdzięczna za ludzi, którzy byli z nami tego dnia.” – napisała na Instagramie.

Joanna Opozda od czterech lat spełnia się w roli mamy. Aktorka w weekend celebrowała urodziny swojego synka Vincenta. Na przyjęciu nie zabrakło kolorowych dekoracji, tortu z motywem z ulubionej bajki i atrakcji dla dzieci. Gwiazda opublikowała zdjęcia z uroczystości i emocjonalny wpis.

Tak wyglądały czwarte urodziny synka Joanny Opozdy

W niedzielę 22 lutego syn Joanny Opozdy – Vincent skończył cztery lata. Aktorka zadbała o każdy szczegół i udało jej się stworzyć prawdziwie magiczny klimat przyjęcia. Motywem przewodnim była popularna bajka „Bluey”. Do zdjęć z imprezy, które gwiazda umieściła w sieci, dołączyła kilka słów podsumowania.

Cztery lata. A ja mam wrażenie, że dopiero co trzymałam go pierwszy raz na rękach.

Napisała z niedowierzaniem.

Czwarte urodziny Vincenta były dokładnie takie, jakie powinny być – pełne śmiechu, biegania, tortu na policzkach i tej dziecięcej ekscytacji, której nie da się podrobić. Patrzę na niego i widzę, jak z malucha staje się małym człowiekiem z charakterem, wrażliwością i własnym zdaniem (czasem aż za bardzo).

Wyznała aktorka.

źródło: www.instagram.com/asiaopozda

W poście na Instagramie podziękowała też wszystkim bliskim obecnym na uroczystości oraz firmom, które pomogły jej w organizacji wydarzenia. „Jestem ogromnie wdzięczna za ludzi, którzy byli z nami tego dnia. Za przyjaźń, za obecność, za to, że tworzycie wokół mojego syna bezpieczny, ciepły świat. To dla mnie bezcenne.” – czytamy we wpisie. Na koniec zwróciła się bezpośrednio do swojego synka:

Vincent – dziękuję, że wybrałeś mnie na swoją mamę. Niech te kolejne lata będą jeszcze piękniejsze. A ja będę zawsze obok.

Podsumowała. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów i życzeń urodzinowych dla chłopca.

