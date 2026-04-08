Joanna Opozda od ponad czterech lat spełnia się w roli mamy. Aktorka wychowuje synka samodzielnie. Niedawno podzieliła się poruszającym wyznaniem na temat rodzicielstwa. „Dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak powinno być” – napisała.

Joanna Opozda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie znają ją z takich produkcji, jak „Pierwsza miłość” czy „Brigitte Bardot Cudowna”. Gwiazda cztery lata temu została mamą synka Vincenta. Od tego czasu godzi karierę aktorską z samodzielnym macierzyństwem. „4 lata temu mówili mi, że „bez ojca się nie da”. Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka.” – napisała w najnowszym wpisie na Instagramie.

Choć Joanna Opozda konsekwentnie nie pokazuje twarzy swojego synka w mediach społecznościowych, często dzieli się urywkami codzienności i przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Ostatnio pokazała nagranie, na którym widzimy, jak uczy małego Vincenta jeździć na rowerze i podzieliła się szczerą refleksją o byciu samodzielną mamą.

Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze. Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego wiemy tylko my.

Czytamy.

źródło: www.instagram.com/asiaopozda

„Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak „powinno być”. Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie.” – napisała aktorka.

Poczekajcie aż nauczę go grać w piłkę nożną.

Podsumowała pół żartem pół serio. Wpis wywołał niemałe poruszenie, a w komentarzach wiele kobiet podzieliło się podobnymi doświadczeniami.

Będąc samodzielną mamą można wszystko! Dziękuję za wspaniały wzór. Da sie bez ojca, ja też wychowywałam syna do 6 roku życia sama. Ja też uczyłam synka jeździć teraz ma 7 lat

Piszą internautki.