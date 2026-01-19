Joanna Krupa od wielu lat angażuje się w akcje pomocy zwierzętom. Tym razem również nie pozostała obojętna. Gwiazda zaapelowała do Polaków, odnosząc się do głośnej sprawy schroniska w Bytomiu.

Joanna Krupa należy do grona tych gwiazd, które wykorzystują swoją popularność w ważnych celach. Gwiazda od dawna pomaga zwierzętom, zachęca do adopcji i organizuje akcje na rzecz czworonogów. Teraz również postanowiła zaangażować się w pomoc schroniskom, które szczególnie zimą potrzebują wsparcia. Na Instagramie modelki pojawiło się emocjonalne nagranie, na którym zaapelowała do Polaków. Zapowiedziała też, że zamierza przylecieć ze Stanów Zjednoczonych do kraju, by móc brać udział w działaniach na miejscu.

Joanna Krupa zwróciła się do Polaków: „Polsko, możemy być lepsi”

Od kilku dni głośno jest na temat schroniska w Bytomiu, które odwiedziła Doda. Artystka ujawniła liczne uchybienia oraz niewłaściwe traktowanie zwierząt. W pomoc temu miejscu zaangażowało się wiele osób. Joanna Krupa zwróciła jednak uwagę na fakt, że wsparcia aktualnie potrzebują schroniska w całym kraju. Jurorka „Top Model” zwróciła się do Polaków na Instagramie:

Jest taka fascynacja teraz, jeśli chodzi o schronisko w Bytomiu, że zapomnieliście o innych schroniskach, które potrzebują pomocy natychmiast. Dalej są mrozy. Przestańcie mówić tylko o jednym schronisku w całej Polsce. Są schroniska, które również potrzebują pomocy.

Powiedziała, nie kryjąc emocji. Gwiazda poprosiła rodaków o wsparcie dla schronisk w całej Polsce, które pomoże czworonożnym pupilom przetrwać zimę.

źródło: www.instagram.com/joannakrupa

Wciąż jest wiele schronisk, które nie mają odpowiednich bud dla psów. Pilnie potrzebne są domy tymczasowe. Potrzebne są ciepłe ubrania, ocieplane budy, koce, swetry, karma i wolontariusze.

Napisała Joanna Krupa. Dodała też, że najważniejsza jest adopcja i nie pozostawanie obojętnym na krzywdę zwierząt. „Jeśli widzicie cierpiące zwierzę u sąsiada, na łańcuchu, gdziekolwiek reagujcie natychmiast. Zgłaszajcie to. Nie odwracajcie wzroku.” – zwróciła się do internautów. Jej słowa poruszyły wiele osób, które w komentarzach wyrażają chęć niesienia pomocy w różnych miastach w kraju. Modelka wyjawiła też, że ma zamiar przylecieć z USA do Polski, by działać na miejscu.