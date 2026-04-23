W czwartek, 23 kwietnia Joanna Krupa kończy 47 lat. Piękna modelka postanowiła świętować swoje urodziny nieco wcześniej i już w środę zamieściła w sieci filmik, na którym zdmuchuje świeczki z tortu. Fani nie mogli uwierzyć w to, że Krupa powoli zbliża się do 50- tki. „Forever 28”.

Jo­­­a­­n­na Kru­­­pa to mo­­­de­­l­ka, ak­to­­r­ka, pre­­­ze­­n­te­­r­ka te­­­le­­­wi­­­zy­­j­na, ak­ty­­­wi­­st­ka praw zwie­­­rząt i jedna z ju­­­ro­­rek w uwielbianym przez widzów programie sta­cji TVN „Top Mo­­­de­­l. Zo­stań mo­del­ką”. Gwiaz­da roz­po­czę­ła swo­ją ka­rie­rę w bran­ży już ja­ko na­sto­lat­ka- w wie­ku 13 lat tra­fi­ła do spe­cjal­nej szko­ły dla mo­de­lek. Kru­pa ma na swo­im kon­cie okład­ki dla ta­kich ma­ga­zy­nów jak: „Gla­­­mo­­­u­­r”, „Play­­­boy”, „Ma­­­xi­­m”, „InSty­­­le”, czy „Co­­­smo­­­po­­­li­­­ta­­n”. Choć Krupa doświadczyła wielu zaszczytów w życiu zawodowym to jej życie miłosne nie zawsze układało się pomyślnie. Gwiaz­da by­ła zwią­za­na mię­dzy in­ny­mi z mo­de­lem Jen­se­nem Ac­kle­sem i Way­ne­’em Bo­ichem, jed­nak żad­na z tych re­la­cji nie prze­trwa­ła pró­by cza­su.

Wszyst­ko mia­ło ulec zmia­nie, gdy w jej ży­ciu po­ja­wił się przystojny biz­nes­men Ro­ma­in Za­go. Pa­ra po­zna­ła się w jed­nym z klu­bów w Mia­mi, a męż­czy­zna za­ko­chał się do te­go stop­nia, że dla Jo­an­ny roz­wiódł się ze swo­ją ów­cze­sną żo­ną. Niestety historia lubi się powtarzać i z Joanną Krupą było podobnie- piękna modelka i biznesmen rozstali się dokładnie 11 lip­ca 2017 r. Nie minęło jednak wiele czasu, a serce Krupy znów było zajęte- na jej drodze stanął ko­lej­ny biz­nes­me­n- Do­uglas Nu­nes. Za­ko­cha­ni bar­dzo szyb­ko po­sta­no­wi­li przy­pie­czę­to­wać swój zwią­ze­k- pod ko­niec lip­ca 2018 wzię­li ślub cy­wil­ny, a 4 sierp­nia ko­ściel­ny. Owo­cem ich mi­ło­ści jest có­recz­ka Asha­-Le­igh Nu­nes. Niestety także i ten związek zakończył się rozstaniem.

Joanna Krupa pokazała na Instagramie, jak świętuje 47. urodziny

Choć trudno w to uwierzyć to 23 kwietnia 2026 r. Joanna Krupa kończy 47 lat. Z tej okazji w środę, 22 kwietnia na jej oficjalnym Instagramie pojawił się wyjątkowy filmik. Piękna modelka postanowiła zacząć celebrować swoje urodziny już dzień wcześniej. Na nagraniu widzimy, jak zdmuchuje świeczkę na torcie, siedząc na tle złotych balonów przedstawiających liczbę „47”.

Starting a day early for the Countdown to the big 47 tomorrow. Zaczynam dzień wcześniej odliczanie do wielkiej 47 jutro

– podpisała nagranie gwiazda.

Joanna Krupa świętuje 47. urodziny, a fani rozpływają się nad jej urodą

Pod filmikiem pojawiły się życzenia zarówno od przyjaciół Krupy, jak i od internautów. Fani gwiazdy nie mogą uwierzyć, że kończy już 47 lat!

Nie wyglądasz na więcej niż 27 lat; Dla mnie wyglądasz na 21!; Forever 28

– pisali zachwyceni internauci.

Zgadzacie się z ich opinią?