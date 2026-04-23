Joanna Krupa świętuje 47. urodziny. Fani: „Wyglądasz na 21”
W czwartek, 23 kwietnia Joanna Krupa kończy 47 lat. Piękna modelka postanowiła świętować swoje urodziny nieco wcześniej i już w środę zamieściła w sieci filmik, na którym zdmuchuje świeczki z tortu. Fani nie mogli uwierzyć w to, że Krupa powoli zbliża się do 50- tki. „Forever 28”.
Joanna Krupa to modelka, aktorka, prezenterka telewizyjna, aktywistka praw zwierząt i jedna z jurorek w uwielbianym przez widzów programie stacji TVN „Top Model. Zostań modelką”. Gwiazda rozpoczęła swoją karierę w branży już jako nastolatka- w wieku 13 lat trafiła do specjalnej szkoły dla modelek. Krupa ma na swoim koncie okładki dla takich magazynów jak: „Glamour”, „Playboy”, „Maxim”, „InStyle”, czy „Cosmopolitan”. Choć Krupa doświadczyła wielu zaszczytów w życiu zawodowym to jej życie miłosne nie zawsze układało się pomyślnie. Gwiazda była związana między innymi z modelem Jensenem Acklesem i Wayne’em Boichem, jednak żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu.
Wszystko miało ulec zmianie, gdy w jej życiu pojawił się przystojny biznesmen Romain Zago. Para poznała się w jednym z klubów w Miami, a mężczyzna zakochał się do tego stopnia, że dla Joanny rozwiódł się ze swoją ówczesną żoną. Niestety historia lubi się powtarzać i z Joanną Krupą było podobnie- piękna modelka i biznesmen rozstali się dokładnie 11 lipca 2017 r. Nie minęło jednak wiele czasu, a serce Krupy znów było zajęte- na jej drodze stanął kolejny biznesmen- Douglas Nunes. Zakochani bardzo szybko postanowili przypieczętować swój związek- pod koniec lipca 2018 wzięli ślub cywilny, a 4 sierpnia kościelny. Owocem ich miłości jest córeczka Asha-Leigh Nunes. Niestety także i ten związek zakończył się rozstaniem.
Joanna Krupa pokazała na Instagramie, jak świętuje 47. urodziny
Choć trudno w to uwierzyć to 23 kwietnia 2026 r. Joanna Krupa kończy 47 lat. Z tej okazji w środę, 22 kwietnia na jej oficjalnym Instagramie pojawił się wyjątkowy filmik. Piękna modelka postanowiła zacząć celebrować swoje urodziny już dzień wcześniej. Na nagraniu widzimy, jak zdmuchuje świeczkę na torcie, siedząc na tle złotych balonów przedstawiających liczbę „47”.
Starting a day early for the Countdown to the big 47 tomorrow. Zaczynam dzień wcześniej odliczanie do wielkiej 47 jutro
– podpisała nagranie gwiazda.
Joanna Krupa świętuje 47. urodziny, a fani rozpływają się nad jej urodą
Pod filmikiem pojawiły się życzenia zarówno od przyjaciół Krupy, jak i od internautów. Fani gwiazdy nie mogą uwierzyć, że kończy już 47 lat!
Nie wyglądasz na więcej niż 27 lat; Dla mnie wyglądasz na 21!; Forever 28
– pisali zachwyceni internauci.
Zgadzacie się z ich opinią?