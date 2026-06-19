Joanna Jabłczyńska odnalazła swoją oazę spokoju w zabytkowej posiadłości poza Warszawą. Aktorka podzieliła się kadrami ukazującymi jej dom przed remontem i po renowacji. Na nagraniu słychać pamiętne słowa z kultowego filmu „Nigdy w życiu”, w którym zagrała u boku Danuty Stenki.

Joanna Jabłczyńska od lat nie tylko gra w filmach i serialach, ale też spełnia się w roli radcy prawnego. Widzowie znają ją z takich produkcji, jak „Na Wspólnej”, „Nigdy w życiu” czy „Tylko mnie kochaj”. Aktorka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w rodzimym show-biznesie. Nie jest jednak tajemnicą, że spokój odnalazła z dala od medialnego rozgłosu i zgiełku miasta. Od dłuższego czasu w mediach społecznościowych dzieli się kulisami swojego życia na wsi. Teraz pokazała, jak wygląda jej zabytkowa posiadłość po remoncie.

Tak wygląda dom Joanny Jabłczyńskiej na wsi

Joanna Jabłczyńska opublikowała w sieci nagranie, na którym widzimy metamorfozę ganku jej zabytkowej posiadłości poza miastem. W tle słychać słowa z filmu “Nigdy w życiu”, które sugerują, że aktorka stworzyła swój azyl w otoczeniu natury, podobnie jak bohaterka słynnej komedii romantycznej. Odnowione wejście do 100-letniego domu zdobią przeszklone drzwi w intensywnych kolorach. Wejście zostało utrzymane w dworkowym stylu, z dodającymi ciepła drewnianymi elementami.

źródło: AKPA

Wpis aktorki został bardzo ciepło przyjęty przez komentujących.

Boże, marzenie!!!! Przepięknie! Wymanifestowałaś to, Tosia Uwielbiam ten film a fakt, że Pani 20 lat później realizuje to w swoim własnym życiu – genialne.

Piszą internauci.