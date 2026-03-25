Joanna Jabłczyńska podzieliła się poruszającą historią, która skłania do refleksji. W emocjonalnym nagraniu, które pojawiło się w sieci, aktorka mówi o przemijaniu, spełnianiu marzeń i dbaniu o relacje z bliskimi. „Jeśli chcecie do kogoś zadzwonić, nie odkładajcie tego” – zaapelowała.

Joanna Jabłczyńska to jedna z najpopularniejszych, polskich aktorek, którą widzowie dobrze znają z takich produkcji, jak „Na Wspólnej” czy „Nigdy w życiu”. Jej profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 150 tysięcy osób. Ostatnio pojawiło się na nim bardzo osobiste nagranie, w którym autorka zachęca do nieodkładania życia na później.

Joanna Jabłczyńska zaapelowała do widzów: „Jeśli chcecie się z kimś spotkać, po prostu to zróbcie”

Mam przed sobą nierozpakowaną paczkę, ale wbrew pozorom to nie będzie unboxing. To telewizor, który kupiłam pod koniec listopada zeszłego roku

Zaczęła Joanna Jabłczyńska. Następnie pokazała list do świętego Mikołaja od pensjonariuszki Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach – pani Kazimiery. Kobieta wyznała w nim, że od długiego czasu nie ma kontaktu ze swoimi bliskimi i poprosiła o telewizor, który pomógłby jej choć przez chwile zapomnieć o przytłaczającej tęsknocie za rodziną. Aktorka postanowiła spełnić jej marzenie. Prezent chciała przekazać jej osobiście, ponieważ pani Kazimiera podkreśliła w liście, że jest miłośniczką seriali. Niestety do tego spotkania nie doszło.

Na początku grudnia dostałam informację, że pani Kazimiera nie żyje.

Powiedziała Joanna Jabłczyńska, z trudem powstrzymując łzy.

W dalszej części nagrania aktorka ujawniła fragment wiadomości głosowej od swojej przyjaciółki, której nie widziała przez dwa lata.

Zaczęłam się zastanawiać, że człowiek wszystko odkłada na później, a to później może nigdy nie nadejść. Dlatego do ciebie dzwonię.

Mówiła.

Nagrywam tę rolkę, żeby siebie i was zachęcić do tego, żeby nie odkładać marzeń na później, żeby nie odkładać siebie na później. Jeśli chcecie się z kimś spotkać, po prostu to zróbcie. Jeśli chcecie do kogoś zadzwonić, nie odkładajcie tego.

Podsumowała Joanna Jabłczyńska, zwracając się bezpośrednio do odbiorców. Nagranie poruszyło wiele osób. Widać to wyraźnie w sekcji komentarzy.

To piękne słowa i warto o nich pamiętać Piękna, wzruszająca, refleksyjna rolka Śpieszmy się kochać ludzi

Piszą internauci.