Jeszcze kilka lat temu mgiełka do twarzy była traktowana głównie jako przyjemny dodatek do pielęgnacji- kosmetyk, który odświeża skórę w ciągu dnia i subtelnie utrwala makijaż. Dziś jej rola jest znacznie większa. Nowoczesne formuły łączą lekkość sprayu z działaniem zaawansowanych składników aktywnych, które realnie wspierają kondycję skóry. Nic więc dziwnego, że mgiełki coraz częściej trafiają do kosmetyczek Polek i stają się stałym elementem codziennego rytuału pielęgnacyjnego.

Dlaczego? Bo działają szybko, skutecznie i niezwykle komfortowo. Wystarczy kilka psiknięć, aby skóra natychmiast zyskała uczucie świeżości, miękkości i nawilżenia. Dobrze dobrana mgiełka pomaga także przygotować cerę na kolejne etapy pielęgnacji sprawia, że serum i krem wchłaniają się lepiej, a ich działanie staje się jeszcze bardziej efektywne. To właśnie dlatego coraz więcej kobiet traktuje ją jak pierwszy krok świadomej pielęgnacji, który nadaje ton całemu rytuałowi beauty.

Delikatne odświeżenie skóry w każdym dowolnym dnia

Jednym z takich produktów, który trafił w gusta wielu Polek jest Queen Essence Hydrating Face Mist, czyli mgiełka łącząca przyjemne, niemal zmysłowe doznania z działaniem naturalnych superskładników. Jej formuła została stworzona tak, aby zapewnić skórze intensywne nawilżenie, jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwym wpływem środowiska.

Sekret działania tej mgiełki tkwi w jej starannie dobranych składnikach. Jednym z nich jest grzyb śnieżny (Tremella fuciformis), nazywany naturalną alternatywą dla kwasu hialuronowego. Słynie z wyjątkowej zdolności wiązania wody w skórze, dzięki czemu zapewnia głębokie, długotrwałe nawilżenie i pozostawia cerę miękką oraz wygładzoną. Formułę uzupełniają komórki macierzyste pomidora, które pomagają chronić skórę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego powietrza – jednego z głównych czynników przyspieszających proces starzenia. Całość dopełnia kwas hialuronowy, znany ze swoich właściwości ujędrniających i wygładzających.

Efekt? Skóra staje się bardziej napięta, gładka i pełna naturalnego blasku.

Świetna mgiełka odświeżająca. Ma delikatny zapach i jest przyjemna dla skóry. Nawilża, nie wysusza. Nie wyobrażam sobie mojego dnia bez mgiełki; Mam ten produkt zawsze pod ręką, bo często mam suchą skórę i zapewnia natychmiastowe nawilżenie. Jest przyjemny; Uwielbiam!

– piszą zachwycone internautki na stronie Notino.pl

Omorovicza Queen Essence. Gdzie kupić?

Produkt ten bez problemu znajdziesz w takich miejscach jak perfumeria Galilu, czy drogeriach typu Hebe, bądź Super-Pharm. Koszt mgiełki to koło 300 zł za 100 ml.