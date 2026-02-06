Plotki krążyły od miesięcy, a fani „Tańca z Gwiazdami” uważnie śledzili każdy wspólny ruch pary. Zmysłowe choreografie i bliskość poza parkietem tylko podsycały domysły o czymś więcej niż przyjaźń. Teraz Janja Lesar w końcu przerwała milczenie i powiedziała wprost, co łączy ją z Katarzyną Zillmann. Jej słowa nie pozostawiają już miejsca na spekulacje…

Janja Lesar to popularna tancerka i choreografka pochodząca ze Słowenii. Ogromną popularność zyskała dzięki programowi Taniec z Gwiazdami, w którym wciela się w rolę trenerki bądź choreografki. W ostatniej edycji jej podopieczną była polska wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy- Katarzyna Zillmann. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie w sieci. Wiele osób plotkowało o romansie pary, a tancerka i sportsmenka dodatkowo podsycały te informacje swoimi zmysłowymi choreografiami. Teraz okazuje się, że fani tanecznego show mieli rację…

Janja Lesar wyznała co łączy ją z Katarzyną Zillmann. „Myślę, że jesteśmy parą”

Pomimo tego, że od zakończenia tanecznego show Polsatu minęło już trochę czasu to fotoreporterzy niejednokrotnie przyłapywali Janję Lesar i Katarzynę Zillmann razem. Co więcej obie panie dodały na swoje social media wspólne zdjęcia, czy filmiki. Choć ich relacja była widoczna gołym okiem, zarówno Janja, jak i Katarzyna długo unikały jednoznacznych deklaracji na temat łączącej je więzi.

Przełom nastąpił podczas ramówki Polsatu. W rozmowie z Rafałem Kowalskim z Viva.pl tancerka w końcu zdecydowała się powiedzieć co tak naprawdę łączy ją z Katarzyną Zillmann.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem. Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa

– wyznała tancerka.

Jesteście zaskoczeni słowami Lesar?