Jeansy to zdecydowanie jeden z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych elementów garderoby. Sprawdza się świetnie w połączeniu z basicowym topem, oversizeową koszulą, dwurzędową marynarką albo skórzaną kurtką. To wygodne rozwiązanie, po które sięgamy na niezobowiązujące spotkania i popołudniowe spacery. To także część outfitu, który świetnie sprawdza się jako strój do pracy. Niezależnie od tego, czy preferujesz klasyczne kroje z prostymi nogawkami, dopasowane rurki czy niezwykle modne w tym sezonie modele flare – z pewnością chcesz, by Twoje jeansy służyły Ci jak najdłużej. Aby zapobiec ich blaknięciu, bardzo ważna jest technika czyszczenia.

Obcisłe jeansy na podróż samolotem? To najgorszy z możliwych wyborów

Następnym razem, gdy będziesz chciała zwyczajnie wrzucić jeansy do pralki, weź pod uwagę to, w jaki sposób możesz przedłużyć ich żywotność i zapobiec wyblaknięciu koloru.

Jak zapobiegać blaknięciu jeansów?

Pranie dżinsów na lewą stronę to świetny sposób na to, by pozbyć się zanieczyszczeń, uniknąć ich skurczenia i utrzymać kolor. To prosty patent na to, by jak najdłużej cieszyć się ich dobrym stanem. Innym sposobem na to, by usunąć delikatne zabrudzenia jest zastosowanie naturalnego spray’u z octem i wodą. Aby na dłużej zachować ich intensywny kolor unikaj prania jeansów w wysokich temperatur. Najlepiej zastosować się do zaleceń producenta i odczytać informacje umieszczone na metce.

Jak wybrać jeansy do typu sylwetki? Zyskasz idealne dopasowanie i podkreślisz swoje atuty

Zazwyczaj, aby spodnie zachowały swój rozmiar i kolor, zalecaną temperaturą jest 30 stopni Celsjusza. Ciepło jest naturalnym „wyzwalaczem” blaknięcia koloru. Dotyczy to zarówno gorącej wody, jak i powietrza. Dlatego nie tylko nie należy prać jeansów w bardzo ciepłej wodzie, ale jeśli musisz przyspieszyć proces suszenia, pamiętaj o ustawieniu suszarki na niższą temperaturę. Nie zapomnij odwrócić spodni na lewą stronę przed suszeniem na świeżym powietrzu. W ten sposób zabezpieczysz materiał przed oddziaływaniem promieni słonecznych.