Wybór hotelu all inclusive na wakacje to zazwyczaj gwarancja wysokiej jakości usług oraz wielu udogodnień, które pozwalają na ciekawe spędzanie czasu niezależnie od wieku. Nie każdy pakiet jednak oferuje to samo. Zawsze warto sprawdzić, na co dokładnie można wówczas liczyć, tak by decyzja o pobycie okazała się strzałem w dziesiątkę. Wiele ciekawych ofert możesz znaleźć decydując się na all inclusive z Travelplanet. Sprawdź, czego warto się dowiedzieć przed wyborem odpowiedniego dla siebie hotelu.

Co obejmuje formuła all inclusive?

Formuła all inclusive obejmuje najczęściej trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolację, a także wybrane napoje i przekąski, które czekają na gości w określonych godzinach. Niektóre hotele mają w swojej ofercie także minibar, kawę, lody czy alkohole. Dodatkowo można korzystać z różnych udogodnień, które czekają w wybranym obiekcie.

Co warto sprawdzić przed wyborem hotelu all inclusive?

Decydując się na wybór hotelu warto sprawdzić kilka rzeczy przed ostateczną rezerwacją.

Sprawdź zakres wybranej formy wyżywienia. Ważne są też godziny podawania posiłków, otwarcia barów czy restauracji. Niektóre hotele posiadają bardziej obszerną ofertę dotyczącą przekąsek czy napojów, a inne bardziej ograniczoną.

Następnie zobacz, jaka jest lokalizacja hotelu oraz jak wygląda transfer z lotniska. To pomoże Ci w planowaniu pobytu i podjęciu decyzji, co do zwiedzania czy wycieczek krajoznawczych.

Ważną kwestią są też udogodnienia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dobry hotel all inclusive powinien sprawić, że Twój pobyt okaże się komfortowy i ciekawy. Jeśli planujesz wakacje z maluchami to ważnymi kwestiami są takie aspekty jak to, czy dany obiekt posiada brodzik lub basen dla najmłodszych, klub dziecięcy, animacje, krzesełka do karmienia, place zabaw, łóżeczka czy też możliwość wypożyczenia wózka. W przypadku dorosłych z kolei często do dyspozycji jest sauna, strefa wellness, siłownia czy restauracja tylko dla pełnoletnich.

Kolejnym aspektem są opinie gości. Warto zwrócić uwagę na najnowsze i te powtarzające się.

Ważną kwestią jest też to jaki jest standard oraz wyposażenie pokoi w wybranym hotelu. Sprawdź, jaki czeka na Ciebie widok z okna, jaka jest wielkość pokoju oraz czy ma on dostęp do balkonu lub tarasu. Czasem też możliwy jest wybór takiego miejsca, w którym uda się zakwaterować wspólnie całą rodzinę.

Ostatnim aspektem jest sezonowość. Dobrze jest zorientować się, które atrakcje, bary i restauracje są dostępne w trakcie Twojego pobytu. Nie zawsze bowiem hotel umożliwia korzystanie ze wszystkich udogodnień w przeciągu całego roku.

Restauracje à la carte

Przyjemnym udogodnieniem, które można znaleźć w ofertach hoteli all inclusive są restauracje à la carte. Dzięki nim możesz zdecydować się na obiad lub kolację w bardziej kameralnym miejscu zamiast korzystania z głównego bufetu. Dobrze jest jednak sprawdzić, czy w danym obiekcie takie restauracje są częścią pakietu all inclusive, ile ich jest, ile razy można z nich skorzystać, czy potrzebna jest wcześniejsza rezerwacja oraz czy obowiązuje w nich określony dress code. Niektóre z takich lokali mogą być także skierowane tylko dla dorosłych.

Szeroki wybór hoteli all inclusive

Są takie kierunki, w których możesz liczyć na szeroki wybór hoteli wypoczynkowych, dzięki czemu z łatwością znajdziesz obiekt idealny dla siebie. Ciekawą destynacją jest Hiszpania last minute, ponieważ na odwiedzających czeka tu wiele miejsc z pełnym wyżywieniem i licznymi atrakcjami. Warto też zwrócić uwagę na Cypr last minute oraz inne popularne wyspy, na których odpoczynek kojarzy się z komfortem i mnóstwem słońca.

Hotele oferujące pełne wyżywienie i dostęp do licznych atrakcji i udogodnień pozwalają na głęboki relaks i odpuszczenie wszelkich kwestii codziennego życia, które wymagały planowania. Warto znaleźć dla siebie taki obiekt, który spełni wszystkie oczekiwania związane z wymarzonym urlopem. Po sprawdzeniu tego, co najważniejsze, możesz już zdecydować o tym, jaki hotel okaże się dla Ciebie idealny. Powodzenia!