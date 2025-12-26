Wzdęcia to powszechna dolegliwość, która objawia się nieprzyjemnym uczuciem ciężkości i bólem w podbrzuszu. Gazy, które zalegają w jelitach i wypełniają brzuch powodują, że czujemy się jak balon, który lada chwila pęknie. Ta jedna z najczęściej pojawiających się dolegliwości żółądkowych bardzo często przypomina o sobie w okresie poświątecznym. Jak szybko pozbyć się wzdętego brzucha i znów poczuć lekkość? Oto kilka domowych sposobów, które zadziałają.

Wzdęty brzuch: przyczyny

Do najczęstszych przyczyn, które powodują tę nieprzyjemną dolegliwość i odczuwanie ucisku w brzuchu zaliczyć można:

jedzenie ciężkostrawnych potraw,

nieregularne posiłki jedzone w biegu,

odwodnienie organizmu,

problemy trawienne (nietolerancja pokarmowa)

PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Jak szybko pozbyć się wzdętego brzucha?

Gorzkie zioła takie jak mniszek lekarski czy łopian pomogą pozbyć się uporczywych wzdęć, dzięki aktywowaniu zwiększonej ilości soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. Aby ukoić problemy jelitowo-żołądkowe zaleca się wymieszanie ziołowego naparu z wodą gazowaną.

Dietetycy i eksperci do spraw żywienia zalecają wypijanie około 3 litrów wody dziennie. Kiedy jesteśmy odwodnieni organizm ma tendencję do zatrzymywania resztek wody. Z kolei picie większej ilości pomaga nam wypłukiwać zmagazynowane zasoby. Dlatego im więcej płynów przyjmujesz, tym mniej wzdęty będzie Twój brzuch. Pomoże to także wypłukać nadmiar sodu, który zatrzymuje wodę w organizmie.

Niektóre szczepy probiotyczne – czyli dobre bakterie w naszym układzie pokarmowym – pomagają złagodzić objawy wzdęć. Aby wzmocnić zdrowe bakterie, czyli probiotyki, eksperci sugerują sięgnięcie po zwykły, pełnotłusty jogurt grecki. Pobudzi procesy trawienne i pomoże pozbyć się uczucia wzdętego brzucha.

Potas pomaga wypłukiwać wodę z organizmu, a tym samym zmniejsza uczucie ciężkości. Postaw na banany, dodając je do koktajli lub jedząc jako przekąskę.

Zamień sól na przyprawy. Pieprz Cayenne stymuluje procesy trawienne, łagodzi gazy i bolesne skurcze brzucha. Podobne działanie wykazuje kurkuma. Możesz dodac łyżeczkę tej przyprawy do herbaty, soku lub wody z cytryną.