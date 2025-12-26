Jak szybko zgubić wzdęty brzuch i pozbyć się uczucia ciężkości po świętach
Wzdęcia to powszechna dolegliwość, która objawia się nieprzyjemnym uczuciem ciężkości i bólem w podbrzuszu. Gazy, które zalegają w jelitach i wypełniają brzuch powodują, że czujemy się jak balon, który lada chwila pęknie. Ta jedna z najczęściej pojawiających się dolegliwości żółądkowych bardzo często przypomina o sobie w okresie poświątecznym. Jak szybko pozbyć się wzdętego brzucha i znów poczuć lekkość? Oto kilka domowych sposobów, które zadziałają.
Wzdęty brzuch: przyczyny
Do najczęstszych przyczyn, które powodują tę nieprzyjemną dolegliwość i odczuwanie ucisku w brzuchu zaliczyć można:
- jedzenie ciężkostrawnych potraw,
- nieregularne posiłki jedzone w biegu,
- odwodnienie organizmu,
- problemy trawienne (nietolerancja pokarmowa)
- PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego.
Jak szybko pozbyć się wzdętego brzucha?
Gorzkie zioła takie jak mniszek lekarski czy łopian pomogą pozbyć się uporczywych wzdęć, dzięki aktywowaniu zwiększonej ilości soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. Aby ukoić problemy jelitowo-żołądkowe zaleca się wymieszanie ziołowego naparu z wodą gazowaną.
Dietetycy i eksperci do spraw żywienia zalecają wypijanie około 3 litrów wody dziennie. Kiedy jesteśmy odwodnieni organizm ma tendencję do zatrzymywania resztek wody. Z kolei picie większej ilości pomaga nam wypłukiwać zmagazynowane zasoby. Dlatego im więcej płynów przyjmujesz, tym mniej wzdęty będzie Twój brzuch. Pomoże to także wypłukać nadmiar sodu, który zatrzymuje wodę w organizmie.
Niektóre szczepy probiotyczne – czyli dobre bakterie w naszym układzie pokarmowym – pomagają złagodzić objawy wzdęć. Aby wzmocnić zdrowe bakterie, czyli probiotyki, eksperci sugerują sięgnięcie po zwykły, pełnotłusty jogurt grecki. Pobudzi procesy trawienne i pomoże pozbyć się uczucia wzdętego brzucha.
Potas pomaga wypłukiwać wodę z organizmu, a tym samym zmniejsza uczucie ciężkości. Postaw na banany, dodając je do koktajli lub jedząc jako przekąskę.
Zamień sól na przyprawy. Pieprz Cayenne stymuluje procesy trawienne, łagodzi gazy i bolesne skurcze brzucha. Podobne działanie wykazuje kurkuma. Możesz dodac łyżeczkę tej przyprawy do herbaty, soku lub wody z cytryną.