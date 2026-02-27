12 lutego 2026 roku w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie The Moments. W Ufficio Primo przenieśliśmy się w multisensoryczny świat doznań, które były tworzone przez światło, dotyk, smak i dźwięk.

To nie był zwykły event. To zmysłowe doświadczenie, dzięki któremu mogliśmy odkryć swoją AURĘ. Ten klimat było czuć już od progu. Gra świateł, hipnotyzujące dźwięki, dopracowany zapach i starannie zaprojektowana przestrzeń stworzyły miks, który wciągał i na długo zapada w pamięć.

The Moments to nie tylko wydarzenie, ale prawdziwe show dla zmysłów, gdzie design spotyka się z technologią, a wszystko kręci się wokół celebrowania przyjemności i łapania chwil „tu i teraz”. Tutaj każdy element ma znaczenie, ponieważ płynnie prowadzi nas od pierwszej iskry ciekawości, przez etap odkrywania, aż po wielki finał, który spina całą historię w jedną, intensywną opowieść.

To wieczór o estetyce, indywidualności i wspólnym przeżywaniu emocji. A nad całością doświadczanych momentów czuwali kuratorzy, którzy gwarantują poziom premium: JIMEK, Boguta, Zuza Krajewska, Remigiusz Dorawa i Natalia Anna Łęcka. Brzmi jak przepis na wydarzenie, którego nie można przegapić? Zdecydowanie tak.



JIMEK

Wydarzenie odbyło się w Ufficio Primo nie przez przypadek. To prestiżowa przestrzeń w samym sercu Warszawy, w której historyczna architektura spójnie łączy się z nowoczesną elegancją, idealnie wpisując się w tę opowieść o estetyce, wyrafinowaniu i odkrywaniu własnej aury.

Tutaj był przemyślany nawet catering. Zaprojektowano go w formule Food Aroma Pairing. To doświadczenie w przestrzeni „Taste Space” idealnie działało na zmysł smaku i zapachu.

W przestrzeni The AURA Experience Zone odkrywaliście energię, której mogliście nie być świadomi. Efekty świetlne, dźwiękowe, zapachowe i dotykowe tworzyły także atrakcyjne wizualnie momenty, dając przestrzeń do wyrażania się poprzez fotografię.

Żałujecie, że nie wzięliście w tym udziału? Event w Warszawie to dopiero początek. Idea The Moments będzie kontynuowana i na wiosnę ruszy jako The MomentsTour, czyliseria czterech otwartych (dla osób pełnoletnich) wydarzeń, które zagoszczą jeszcze raz w Warszawie, jak i we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. W każdym z tych miejsc czeka na Was wyjątkowa przestrzeń, gdzie będziecie mogli odkryć swoją AURĘ dzięki niecodziennemu połączeniu zmysłów. To właśnie tam będziecie mogli poczuć, że czas na chwilę się zatrzymuje, a Wy stajecie się coraz bardziej uważni, odczuwając przyjemność z bycia „tu i teraz”.

Kalendarz The Moments Tour: