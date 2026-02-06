Izabella Miko to jedna z najpopularniejszych, polskich aktorek, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Najbliższy czas spędzi jednak w Polsce. W najnowszym wywiadzie zdradziła, czy zamierza na stałe wrócić do kraju.

Izabella Miko należy do grona tych gwiazd, które postanowiły zamieszkać za oceanem. Aktorka znana widzom z takich produkcji, jak „Kochaj i tańcz” czy „Futro z misia”, z powodzeniem realizuje się w Stanach Zjednoczonych. Na swoim koncie ma role w takich filmach, jak „Sensitive Men”, „The Rake” czy „The Frontier”. Najbliższe miesiące spędzi jednak w Polsce. Już niedługo zobaczymy ją na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

Izabella Miko zdradziła, czy zamierza wrócić do Polski na dobre

Wiadomo już, że Izabella Miko o kryształową kulę powalczy w duecie z Albertem Kosińskim. W środę 5 lutego aktorka pojawiła się na wiosennej konferencji ramówkowej Polsatu, podczas której ujawniono wszystkie pary nadchodzącej edycji show. W trakcie jednego z wywiadów gwiazda wyjawiła, że bardzo dobrze czuje się w kraju.

Widzę, że coraz więcej spędzam czasu w Polsce. Lubię tutaj być i jest mi tutaj dobrze. Jest czyściutko, jest pięknie. Uwielbiam wszystkie pory roku… Nawet tę zimę. Chociaż to -20 było ostatnio ciężkie dla mnie.

Powiedziała. Przyznała też, że mieszkanie za oceanem wiąże się dla niej z ogromną tęsknotą za rodziną. „Bardzo tęsknię i bardzo mi było trudno przez te wszystkie lata. Dobrze, że z mamą rozmawiam ze trzy, cztery razy dziennie i przez to mówię po polsku tak, jak mówię.” – wyjaśniła. W rozmowie z redaktorką Plotka nie zabrakło też pytania o powrót do Polski na stałe. Izabella Miko wyznała, że na razie jej życie jest związane z Los Angeles i trudno byłoby jej rozstać się z tym miejscem.

Nigdy nie wiadomo, bo różne rzeczy się dzieją na świecie, więc nie mam pojęcia, co będzie się działo. Na razie mam tam dom, mam swoje życie, projekty swoje. Ciężko to zostawić (…) Tam jednak pracuję i byłoby mi trudno się przeprowadzić, ale nigdy nie wiadomo.

Podsumowała aktorka.