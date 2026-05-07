Izabella Krzan otworzyła się na temat swojego podejścia do zarobków. W wywiadzie dla serwisu viva.pl wyjaśniła, że nie poddała się presji pogoni za pieniądzem i ma do finansów inne podejście niż wiele znanych osób. „Nie weszłam w ten wyścig.” – powiedziała.

Po zdobyciu tytułu Miss Polonia medialna kariera Izabelli Krzan potoczyła się błyskawicznie. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską. Na swoim koncie ma prowadzenie takich programów, jak „Pytanie na śniadanie” czy „Koło fortuny”. W 2024 roku zakończyła swoją przygodę ze stacją i dołączyła do Kanału Zero. Dziś widzowie mogą oglądać ją w TVN-ie, m. in. w „Dzień Dobry TVN” i „Afryka Express”.

Izabella Krzan o pieniądzach: „Raczej nie chodzi o ilość”

Choć zawodowa ścieżka Izabelli Krzan przypomina pasmo sukcesów, prezenterka wyznała, że z rozwagą podchodzi do finansów. W wywiadzie dla portalu viva.pl opowiedziała o swoim stosunku do pieniędzy. Nie ukrywała, że jej podejście może różnić się od tego, które ma wiele osób z branży.

Widzę wśród swoich kolegów, koleżanek, znajomych, którzy pracują w telewizji, że czasami jest ta pogoń za pieniądzem. Pojawia się jakiś lęk, kiedy wynagrodzenie w danym miesiącu było trochę niższe niż w poprzednim, ale dalej mówimy o ogromnych kwotach nierzadko. Ja już tego w ogóle nie mam. W takim sensie, że ja mam bardzo miłe życie i jestem wdzięczna każdego dnia, że mam takie życie, jakie mam. Ale nie mam w sobie takiego focusu, że ma być tych pieniędzy jak najwięcej, że nie mogę zrezygnować z tej pracy, bo może za chwilę tej pracy nie będzie.

Powiedziała. Dodała też, że dotyczy to zarówno pracy w telewizji, jak i internetowych współprac z firmami, których podejmuje się w ramach działalności w mediach społecznościowych. „Pamiętam, kiedyś miałam taką menedżerkę, która mi mówiła: „ty bierz te współprace na Instagramie, bo kiedyś nie będziesz ich miała i będziesz żałować”. A ja mówiłam „nie”, bo ja nie chcę tego reklamować. Nie o to w tym chodzi. Ja to muszę po prostu poczuć i tą myślą i teorią kieruję się od tylu lat kieruję, i jestem z tego powodu zadowolona, że nie weszłam w ten wyścig.” – wyznała.

Jak jest mniej pieniędzy w miesiącu, to mnie to nie przeraża, bo będą może w kolejnym.

Podsumowała.