Iza Miko, która na co dzień mieszka w słonecznej Kalifornii powróciła na chwilę do Polski, aby wziąć udział w najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W jednym z ostatnich wywiadów porównała koszty życia w Warszawa i za oceanem. Zdradziła, gdzie jest drożej…

Izabella Anna Mikołajczak, znana szerszej publiczności jako Iza Miko to polska aktorka, tancerka i modelka pochodząca z Łodzi. Jest córką aktorów Grażyny Dyląg–Mikołajczak oraz Aleksandra Mikołajczaka. Gwiazda już od najmłodszych lat rozwijała swoje talenty artystyczne- w wieku 7 lat wcieliła się w role dziewczynki z zapałkami w filmie Pan Kleks w kosmosie, a zaledwie trzy lata później pojawiła się w produkcji TVP „5-10-15”. Jako 15-latka na zaproszenie amerykańskiego choreografa wyjechała wraz z matką do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyła dwumiesięczne stypendium w prestiżowej szkole baletowej American Ballet Association w Nowym Jorku. Miko na swoim koncie ma role w takich filmach jak: „W rytmie hip-hopu 2”, „Kochaj i tańcz”, „Fałszywa tożsamość”, czy „Starcie tytanów”.

Iza Miko porównuje koszty życia w Polsce i w USA. Zdradziła, gdzie jest drożej

Choć Iza Miko od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych to teraz powróciła na chwilę do Polski. Wszystko ze względu na nowe wyzwania zawodowe- gwiazda jest obecnie jedną z uczestniczek nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Z uwagi na treningi do programu aktorka przyleciała do Warszawy już jakiś czas, więc miała szansę na to, aby zapoznać się z aktualnymi cenami, które obowiązują w stolicy. W rozmowie z reporterką serwisu Plotek.pl zdradziła, gdzie jej zdaniem jest drożej- w Polsce, czy w Kalifornii?

Jedzenie w sklepach w Polsce jest tańsze. Benzyna w Polsce jest bardzo droga. W niektórych restauracjach w Polsce, tych lepszych, ceny są takie same, jak tam

– wyznała Miko.

Gwiazda zwróciła również uwagę na opiekę dentystyczną. Okazuje się, że za leczenie zębów w USA możemy słono zapłacić:

Dentysta jest bardzo drogi w Stanach. W Polsce to 1/4 cen, które są tam

– zdradziła aktorka.

Spodziewaliście się takich różnic?