Irys to jedna z najbardziej charakterystycznych nut w perfumach, która potrafi urzekać od pierwszej sekundy i uzależnić na długo. Jeśli szukasz eleganckiego zapachu, który daje efekt dyskretnego luksusu, te kompozycje z akordem irysa mogą mogą okazać się wyborem idealnym.

Ma piękne, fioletowe kwiaty, które cieszą oko od maja do czerwca. W perfumach pachną jednak nie one, lecz kłącza irysa (orris root), które muszą dojrzewać nawet kilka lat, zanim trafią do ekstrakcji.

Jak pachnie irys w perfumach?

Nie jest to klasyczna, kwiatowa nuta. Akord irysa jest wielowymiarowy i łączy w sobie delikatnie pudrowe i ziemiste akcenty. Może przywodzić na myśl zapach luksusowego kremu albo otulać niczym drogi, kaszmirowy szal. Bardziej przypomina elegancką skórę czy puder niż świeżo ścięte kwiaty. Właśnie dlatego jest tak wyjątkowy.

Jakie perfumy z irysem wybrać?

Nutę irysa w perfumach najczęściej łączy się kwiatowymi akordami, takimi jak fiołek, jaśmin czy róża. W irysowych kompozycjach często pojawiają się też delikatne, cytrusowe akcenty oraz nuty drzewne. To od nich zależy ostateczny charakter zapachu, czego dowodzą najpopularniejsze perfumy z akordem irysa, które przypadną do gustu miłośniczkom kwiatowo-pudrowych zapachów.

1 Prada Infusion d'Iris Prada Infusion d'Iris to kompozycja, która łączy delikatność ze szczyptą orientu. Jej sercem jest niezwykle zmysłowy duet irysa i neroli, dzięki któremu zapach jest świeży, a jednocześnie bardzo elegancki. Całość zwieńczają akordy kadzidła i benzoesu.

2 Guerlain Insolence To zapach z gatunku kwiatowo-owocowych z wyczuwalnymi, pudrowymi nutami. W składzie ma akordy irysa i fiołka, ale też orzeźwiające akcenty czerwonych owoców. To połączenie tworzy prawdziwie energetyzującą, acz bardzo szykowną kompozycję idealną na ciepłe dni.

3 Chanel Chance Eau Splendide Chanel Chance Eau Spledide to esencja luksusu zamknięta w małej buteleczce. Kompozycję otwierają akordy świeżych malin, róży i fiołka. Po chwili zapach rozwija się na skórze dzięki pudrowym nutom irysa, białego piżma i cedru.