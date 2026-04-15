Internauci krytykują sylwetkę Julii Wieniawy. „Debili nie pozdrawiam”
O Julii Wieniawie znów zrobiło się głośno. Tym razem powodem nie była jej nowa rola, czy muzyczny projekt, a wygląd. Fala krytyki, jaka spadła na artystkę, wywołała jej stanowczą reakcję. „Debili nie pozdrawiam”.
Julia Wieniawa to popularna aktorka, wokalistka, a także influencerka pochodząca z Warszawy. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym „Roma”. Ogromną popularność zyskała jednak wcielając się w rolę Pauliny w serialu Rodzinka.pl. To właśnie ta produkcja stała się dla niej przepustką do świata wielkiej kariery. Naturalność, charyzma i ekranowa swoboda sprawiły, że szybko zdobyła rozgłos, a jej nazwisko zaczęło pojawiać się w coraz ambitniejszych projektach. Kolejne lata przyniosły ogromny rozwój zawodowy. Julia Wieniawa z powodzeniem zagrała w takich produkcjach jak W lesie dziś nie zaśnie nikt, Nie cudzołóż i nie kradnij czy Kobiety mafii. Jednak aktorstwo to tylko jedna z jej artystycznych dróg. Julia w międzyczasie rozwija także swoją karierę muzyczną- 26 września 2025 r. ukazał się jej nowy album „Światłocienie”.
Julia Wieniawa w ogniu krytyki. Tak opowiada hejterom!
Ostatnio artystka podzieliła się w mediach społecznościowych kulisami swojej pracy przy pierwszym półfinale programu „Mam Talent!”. Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach zaprezentowała się w odważnym body zdobionym kryształkami. Choć stylizacja spotkała się z dużym uznaniem fanów, wśród komentarzy pojawiły się także wyjątkowo złośliwe komentarze. Niektórzy internauci w obraźliwy sposób oceniali jej sylwetkę, zarzucając jej m.in. przybranie na wadze.
Masakra salceson; Figura ludzika lego; Budowa starej baby
– komentowali internauci.
Na falę hejtu zwrócił uwagę jeden z twórców internetowych, na co szybko zareagowała sama zainteresowana. Julia nie ukrywała, że tego typu komentarze są dla niej trudne, zwłaszcza że część z nich pochodziła od innych kobiet. Podkreśliła, że wiele osób nie bierze pod uwagę wpływu zdrowia czy hormonów na wygląd, a bezrefleksyjne ocenianie innych może być bardzo krzywdzące.
I jak tu potem nie wpaść w kompleksy. Najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak hormony, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę. Już nie mówiąc o tym, że można mieć różne przewlekłe problemy zdrowotne, które nie pomagają w utrzymaniu sylwetki społecznie uznanej za „idealną”. Nigdy nie uzbroję się w dystans do takich komentarzy. Zupełnie nie rozumiem, jak można komukolwiek napisać coś tak nieempatycznego. Ale cóż. Witamy w internecie, gdzie ludzie czują się bezkarni
– podsumowała Wieniawa.
Artystka opublikowała również fragmenty wiadomości, które otrzymała, jasno dając do zrozumienia, co o nich myśli. Jej odpowiedź była krótka, ale dosadna:
Kocham moje ciało, a debili nie pozdrawiam
– dodała na koniec na swoim InstaStory.