Kiedy temperatury za oknem rosną, szukamy zapachów, które pachną czysto jak poranne powietrze w ogrodzie, otulają świeżością i koją zmysły. Te z nutą herbaty potrafią być jednocześnie świeże i wyrafinowane. 

Herbata w perfumach na wiosnę i lato – jak pachnie? 

Herbaciane perfumy na ciepłe dni to czystość w eleganckim wydaniu. Mogą dawać wrażenie unoszącej się nad filiżanką pary, ale też świeżo wypranej lnianej koszuli czy skąpanego w słońcu ogrodu. Akordy zielonej herbaty, earl greya czy matchy łączą się w nich z nutami cytrusów: bergamotki, cytryny, yuzu czy pomarańczy, a także z akcentami białych kwiatów i drzewa. To dlatego są subtelne i idealnie wpisują się w estetykę clean-girl. 

Kto pokocha herbaciane perfumy na wiosnę i lato?

Zapachy z nutą herbaty to dobry wybór dla osób, które szukają alternatywy dla ciężkich gourmandów i klasycznych kwiatowych kompozycji. Przypadną do gustu miłośniczkom czystych, zielonych perfum idealnych do noszenia na co dzień, ale też na wieczorne wyjścia z przyjaciółmi czy przyjęcia w ogrodzie. Wybrałyśmy cztery nieoczywiste zapachy z herbacianym akordem w sam raz na coraz dłuższe dni. 

elizabeth-arden-green-tea
1

Elizabeth Arden Green Tea

Kup teraz

Woda toaletowa Elizabeth Arden o zapachu zielonej herbaty to klasyka gatunku. Świeża, cytrusowo-kwiatowa kompozycja urzeka od pierwszego wdechu dzięki nutom bergamotki, cytryny, mięty i skórki pomarańczowej. Po chwili wyczuć w niej można mieszankę goździka ogrodowego, jaśminu, mchu dębowego i piżma. To perfumy stworzone na ciepłe dni, kiedy marzymy o zapachu, który daje uczucie świeżości na długie godziny.

miller-harris-tea-tonique
2

Miller Harris Tea Tonique

Kup teraz

Ten kojący zapach został zainspirowany poranną mgłą unoszącą się nad plantacją herbaty. Łączy w sobie świeże, cytrusowe nuty i delikatne, przyprawowe akordy. W składzie znalazły się akcenty zielonej i czarnej herbaty, a także białe piżmo, gałka muszkatałowa, bergamotka i olejek z gorzkiej pomarańczy.

guerlain-aqua-allegoria
3

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca

Kup teraz

Ten klasyczny, herbaciany zapach to prawdziwa eksplozja świeżości w niezwykle eleganckim wydaniu. To zasługa takich nut, jak cytryna, zielona herbata i mięta. Subtelność kompozycji nadają kwiatowe akordy konwalii i cyklamenu. Perfumy idealne do lnianej koszuli czy zwiewnej, letniej sukienki.

byredo-mixed-emotions
4

Byredo Mixed Emotions

Kup teraz

Ta nietuzinkowa kompozycja otwiera się nutami czarnej porzeczki i czarnej, cejlońskiej herbaty. Po chwili rozwija się na skórze dzięki akordom fiołka. Całość zwieńczają delikatnie dymne akcenty papirusu i brzozy. Jeśli poszukujesz oryginalnych, herbacianych perfum, te mogą przypaść Ci do gustu.