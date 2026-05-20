Kiedy temperatury za oknem rosną, szukamy zapachów, które pachną czysto jak poranne powietrze w ogrodzie, otulają świeżością i koją zmysły. Te z nutą herbaty potrafią być jednocześnie świeże i wyrafinowane.

Herbata w perfumach na wiosnę i lato – jak pachnie?

Herbaciane perfumy na ciepłe dni to czystość w eleganckim wydaniu. Mogą dawać wrażenie unoszącej się nad filiżanką pary, ale też świeżo wypranej lnianej koszuli czy skąpanego w słońcu ogrodu. Akordy zielonej herbaty, earl greya czy matchy łączą się w nich z nutami cytrusów: bergamotki, cytryny, yuzu czy pomarańczy, a także z akcentami białych kwiatów i drzewa. To dlatego są subtelne i idealnie wpisują się w estetykę clean-girl.

Kto pokocha herbaciane perfumy na wiosnę i lato?

Zapachy z nutą herbaty to dobry wybór dla osób, które szukają alternatywy dla ciężkich gourmandów i klasycznych kwiatowych kompozycji. Przypadną do gustu miłośniczkom czystych, zielonych perfum idealnych do noszenia na co dzień, ale też na wieczorne wyjścia z przyjaciółmi czy przyjęcia w ogrodzie. Wybrałyśmy cztery nieoczywiste zapachy z herbacianym akordem w sam raz na coraz dłuższe dni.

1 Elizabeth Arden Green Tea Kup teraz Woda toaletowa Elizabeth Arden o zapachu zielonej herbaty to klasyka gatunku. Świeża, cytrusowo-kwiatowa kompozycja urzeka od pierwszego wdechu dzięki nutom bergamotki, cytryny, mięty i skórki pomarańczowej. Po chwili wyczuć w niej można mieszankę goździka ogrodowego, jaśminu, mchu dębowego i piżma. To perfumy stworzone na ciepłe dni, kiedy marzymy o zapachu, który daje uczucie świeżości na długie godziny.

2 Miller Harris Tea Tonique Kup teraz Ten kojący zapach został zainspirowany poranną mgłą unoszącą się nad plantacją herbaty. Łączy w sobie świeże, cytrusowe nuty i delikatne, przyprawowe akordy. W składzie znalazły się akcenty zielonej i czarnej herbaty, a także białe piżmo, gałka muszkatałowa, bergamotka i olejek z gorzkiej pomarańczy.

3 Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca Kup teraz Ten klasyczny, herbaciany zapach to prawdziwa eksplozja świeżości w niezwykle eleganckim wydaniu. To zasługa takich nut, jak cytryna, zielona herbata i mięta. Subtelność kompozycji nadają kwiatowe akordy konwalii i cyklamenu. Perfumy idealne do lnianej koszuli czy zwiewnej, letniej sukienki.