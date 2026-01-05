Helena Englert to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Przez pewien czas marzyła o rozwoju kariery w Stanach Zjednoczonych, jednak ostatecznie porzuciła ten plan i wróciła do Polski. Teraz wyjawiła powód.

Mimo młodego wieku Helena Englert ma na swoim koncie kilka znaczących ról w filmach i serialach. Aktorka dała się poznać widzom w takich produkcjach, jak „Pokusa” czy „#BringBackAlice”. Spełnia się też na deskach teatru, a ostatnio zadebiutowała na rynku muzycznym ze swoim pierwszym singlem „Pani domu”. Wiele osób pamięta, że zanim artystka zaczęła rozwijać karierę w Polsce, marzyła o podboju rynku za oceanem. Teraz wyznała, dlaczego ostatecznie wróciła do kraju.

Helena Englert porzuciła karierę w USA. Zdradziła powód

Helena Englert gościła ostatnio w podcaście „Pierwsza randka”. W szczerej rozmowie z prowadzącą – Natalią Kusiak otworzyła się na temat swojego pobytu i studiów w Stanach Zjednoczonych. Opowiedziała o tym, dlaczego zdecydowała się wrócić do Polski.

Przez pół roku w Stanach nie odbyłam ani jednej wartościowej rozmowy. Ani jednej głębokiej rozmowy, która wykraczała poza: „Hi, how are you? Oh my God, you look so amazing. Whatever” (Cześć, jak się masz? O Boże, wyglądasz obłędnie. Cokolwiek). Zdałam sobie sprawę, że nic nie przeczytałam, niczego się nie dowiedziałam i że nie tęsknię za nikim, kogo tam poznałam.

Wyjaśniła aktorka. Refleksja przyszła do niej w trakcie spotkania ze znajomymi, podczas którego toczyła się dyskusja na temat Gombrowicza. To w tym momencie zdała sobie sprawę z tego, że jej miejsce jest w Polsce.

Po prostu to chyba nie jest tędy droga, bo ja jestem tu szczęśliwsza. I że po co mi ten Oscar? W sensie jakby w ogóle o tym nie jest życie.

Podsumowała.