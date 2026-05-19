Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke potwierdzili doniesienia o tym, że nie zobaczymy ich w jesiennej edycji „Tańca z gwiazdami”. W podcaście „WojewódzkiKędzierski” opowiedzieli o przyczynach swojej decyzji.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych par „Tańca z gwiazdami”. Oboje są związani z show od kilkunastu lat. W tym czasie trzykrotnie sięgnęli po Kryształową Kulę i zaskarbili sobie ogromną sympatię publiczności. To już pewne, że w zbliżającej się edycji nie pojawią się na parkiecie.

Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke i Gamou Fall gościli w ostatnim odcinku podcastu „WojewódzkiKędzierski”. W rozmowie pojawił się temat nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami”, która rozpocznie się już tej jesieni.

Pan Edward Miszczak był odpytywany na finale „Must Be The Music” i powiedział, że przerwę od tanecznego show mają sobie zrobić dwie duże taneczne gwiazdy, chodzi o was?

Zapytał Piotr Kędzierski.

Tak.

Potwierdzili zgodnie.

Zostaliście wyrzuceni, tak?

Zażartował Kuba Wojewódzki. Tancerze stanowczo zaprzeczyli. Wyjaśnili, że powodem ich decyzji była chęć powrotu do życia rodzinnego. Są rodzicami 3-letniej Róży.

Przez to, że mamy rodzinę, dziecko małe, jak jesteśmy we dwójkę w edycji, to sami wiecie, nie ma opcji na to, by funkcjonować normalnie.

Powiedział Jacek Jeschke.

Czasami warto odpuścić. Pan Edward Miszczak powiedział mi „Jacuś, ja rozumiem, że chcesz przerwę, ale zostaw nam chociaż żonę”

Dodał po chwili. Na razie nie wiadomo, czy kogoś jeszcze zabraknie w jesiennej edycji show.