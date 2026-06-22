Są zapachy, które pachną pięknie. I są takie, które potrafią przenieść nas w zupełnie inne miejsce. Wystarczy jeden gest, by znaleźć się na rozgrzanym słońcem wybrzeżu, gdzie czas płynie wolniej, a każdy dzień smakuje przygodą. Właśnie takie emocje budzą najpiękniejsze kompozycje tego lata. Jedna z nich szczególnie przyciąga uwagę miłośniczek słonecznych, kobiecych aromatów.

Lato właśnie się rozpoczęło, a wraz z nim wraca wszystko to, za czym tęsknimy przez większą część roku – długie wieczory, spontaniczne wyjazdy, promienie słońca na skórze i poczucie lekkości, które trudno odnaleźć w innych miesiącach. To również moment, kiedy chętniej sięgamy po jaśniejsze ubrania, naturalny makijaż i zapachy, które oddają wakacyjny nastrój. Latem perfumy stają się czymś więcej niż dodatkiem do stylizacji. Potrafią przywoływać wspomnienia, budować nastrój i zamieniać zwykły dzień w małą podróż.

Perfumy na lato od Estée Lauder

Właśnie z myślą o takich chwilach powstała woda perfumowana Estée Lauder Bronze Goddess Aegea. Najnowsza odsłona kultowej kolekcji Bronze Goddess, zaprezentowana w 2025 roku, czerpie inspirację z krajobrazów Morza Egejskiego, śródziemnomorskiego światła i beztroski, która towarzyszy letnim podróżom. To kompozycja stworzona dla kobiet, które kochają promienne, kobiece i pełne energii zapachy.

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Bronze Goddess Aegea: zapach greckiego lata zamknięty w flakonie

Już pierwsze nuty otwierają się niczym poranek na greckiej wyspie. Soczysta włoska bergamotka wnosi do kompozycji świeżość i słoneczny charakter, a delikatne liście fiołka dodają jej zielonej lekkości. Całość dopełnia egzotyczny ylang-ylang, który subtelnie podkreśla kobiecy wymiar zapachu.

Po chwili na pierwszy plan wysuwa się serce kompozycji. Rozkwitająca bugenwilla spotyka się tutaj z intensywnym jaśminem sambac oraz aromatem figowca, tworząc harmonijne połączenie kwiatowych i owocowych akcentów. To właśnie ten etap sprawia, że Bronze Goddess Aegea przywodzi na myśl spacer wśród śródziemnomorskiej roślinności, gdy w powietrzu unoszą się zapachy kwiatów i dojrzewających owoców.

Bazę tworzą kremowe i otulające nuty mleczka kokosowego, drzewa sandałowego oraz piżma. Dzięki nim kompozycja nabiera miękkości i zmysłowości, pozostawiając na skórze subtelny, ciepły ślad. Efekt jest elegancki, ale jednocześnie niezwykle swobodny – jak wakacyjny wieczór spędzony przy brzegu morza podczas złotej godziny.

Bronze Goddess Aegea: śródziemnomorska ucieczka, do której będziesz wracać przez cały rok

Bronze Goddess Aegea nie opowiada o konkretnym miejscu. Opowiada o emocjach, które towarzyszą podróżom, odkrywaniu nowych zakątków i chwilach pełnych spokoju. To zapach inspirowany greckimi wyspami, lazurowym morzem i cieniem figowców, pod którymi można schronić się przed południowym słońcem. Dla wielu kobiet może stać się nie tylko ulubionymi perfumami na lato, ale także sposobem na zachowanie wakacyjnego nastroju na dłużej – nawet wtedy, gdy urlop pozostanie już tylko pięknym wspomnieniem.