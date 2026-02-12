Pomimo tego, że 17. edycja Tańca z Gwiazdami należy już do przeszłości to taneczna przygoda Katarzyny Zillmann i Janji Lesar trwa w najlepsze. Obie panie zadebiutowały właśnie w gorącym teledysku do piosenki Ady Fijał. W sieci zawrzało!

Ka­ta­rzy­na Zil­l­mann to popularna pol­ska wio­ślar­ka pochodząca z Torunia. Sportsmenka ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe- w 2013 r. zo­sta­ła fi­na­list­ką mi­strzostw świa­ta ju­nio­rów w czwór­ce bez ster­nicz­ki, a rok póź­niej do­łą­czy­ła do gro­na fi­na­li­stów w mi­strzostwach świa­ta w ósem­ce ze ster­nicz­ką. Na tym jednak nie koniec bo w ko­lej­nych la­tach zo­sta­ła mi­strzy­nią Eu­ro­py i mi­strzy­nią świa­ta w czwór­ce po­dwój­nej, a tak­że zdo­by­ła srebr­ny me­dal na igrzy­skach olim­pij­skich w To­kio. Z kolei w sierp­niu 2021 r. zo­sta­ła odz­na­czo­na Krzy­żem Ka­wa­ler­skim Or­de­ru Odro­dze­nia Pol­ski. Jeśli chodzi o życie prywatne to przez długi czas była związana z kajakarką, Julią Walczak. Wszystko zmieniło się jesienią 2025 r., gdy Zillmann rozpoczęła treningi do 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Los chciał, że na jej drodze stanęła wówczas tancerka i choreografka Janja Lesar. Wielogodzinne ćwiczenia na sali prób sprawiły, że ich koleżeńska relacja przerodziła się z czasem w głębokie uczucie…

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpiły razem w teledysku. Internet oszalał

Choć 17. edycja polsatowskiego show, w której brały udział Katarzyna Zillmann i Janja Lesar dobiegła już końca to wcale nie oznacza to, że w życiu sportsmenki nie ma już miejsca na taniec. Wręcz przeciwnie- obie panie otrzymały nową szansę, aby znów zachwycić internautów swoimi umiejętnościami. W środę, 11 lutego odbyła się premiera teledysku do piosenki „Nie, nie miłość” Ady Fijał, w którym wystąpiły obie gwiazdy. Artystka już wcześniej zapowiadała klip z udziałem znanych nazwisk, podgrzewając atmosferę w mediach społecznościowych. W teledysku pojawili się także Milena Zdzuj, Maurycy Popiel i Kamil Szymczak, jednak to duet Zillmann- Lesar bezapelacyjnie skradł show.

W klipie nie zabrakło romantycznych ujęć. Zmysłowe spojrzenia, bliskość i naturalność sprawiły, że internauci nie mogli oderwać wzroku od ekranu.

Janja z Kasią rozwaliły system; Teraz chcemy cały z Kasią i Janją; Kasia i Janja jak zawsze przepięknie. Emocje wyczuwalne w ich pięknym ruchu. Są cudowne po prostu. Pozostali tancerze również świetni; Wow bardzo dobry teledysk….zmysłowy, czysty, nowoczesny. Kawał dobrej roboty wizualnie i artystycznie

– pisali zachwyceni internauci.

A Wy jak oceniacie ten klip?