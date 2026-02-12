Gorące sceny z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar podbijają Internet. „Rozwaliły system”
Pomimo tego, że 17. edycja Tańca z Gwiazdami należy już do przeszłości to taneczna przygoda Katarzyny Zillmann i Janji Lesar trwa w najlepsze. Obie panie zadebiutowały właśnie w gorącym teledysku do piosenki Ady Fijał. W sieci zawrzało!
Katarzyna Zillmann to popularna polska wioślarka pochodząca z Torunia. Sportsmenka ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe- w 2013 r. została finalistką mistrzostw świata juniorów w czwórce bez sterniczki, a rok później dołączyła do grona finalistów w mistrzostwach świata w ósemce ze sterniczką. Na tym jednak nie koniec bo w kolejnych latach została mistrzynią Europy i mistrzynią świata w czwórce podwójnej, a także zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Z kolei w sierpniu 2021 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeśli chodzi o życie prywatne to przez długi czas była związana z kajakarką, Julią Walczak. Wszystko zmieniło się jesienią 2025 r., gdy Zillmann rozpoczęła treningi do 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Los chciał, że na jej drodze stanęła wówczas tancerka i choreografka Janja Lesar. Wielogodzinne ćwiczenia na sali prób sprawiły, że ich koleżeńska relacja przerodziła się z czasem w głębokie uczucie…
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpiły razem w teledysku. Internet oszalał
Choć 17. edycja polsatowskiego show, w której brały udział Katarzyna Zillmann i Janja Lesar dobiegła już końca to wcale nie oznacza to, że w życiu sportsmenki nie ma już miejsca na taniec. Wręcz przeciwnie- obie panie otrzymały nową szansę, aby znów zachwycić internautów swoimi umiejętnościami. W środę, 11 lutego odbyła się premiera teledysku do piosenki „Nie, nie miłość” Ady Fijał, w którym wystąpiły obie gwiazdy. Artystka już wcześniej zapowiadała klip z udziałem znanych nazwisk, podgrzewając atmosferę w mediach społecznościowych. W teledysku pojawili się także Milena Zdzuj, Maurycy Popiel i Kamil Szymczak, jednak to duet Zillmann- Lesar bezapelacyjnie skradł show.
W klipie nie zabrakło romantycznych ujęć. Zmysłowe spojrzenia, bliskość i naturalność sprawiły, że internauci nie mogli oderwać wzroku od ekranu.
Janja z Kasią rozwaliły system; Teraz chcemy cały z Kasią i Janją; Kasia i Janja jak zawsze przepięknie. Emocje wyczuwalne w ich pięknym ruchu. Są cudowne po prostu. Pozostali tancerze również świetni; Wow bardzo dobry teledysk….zmysłowy, czysty, nowoczesny. Kawał dobrej roboty wizualnie i artystycznie
– pisali zachwyceni internauci.
A Wy jak oceniacie ten klip?