HDRÈY to marka kosmetyczna, która skradła serca wielu gwiazd. Po produkty tej firmy sięgają między innymi Justyna Steczkowska, Blanka, czy Joanna Krupa. W ofercie HDRÈY znajdziemy między innymi luksusowe kremy do twarzy, delikatne mgiełki, balsamy pod prysznic, czy szampony do włosów. Na tym jednak nie koniec, bowiem w ich ofercie nie brakuje również perfum skierowanych do kobiet i mężczyzn. Mowa tu między innymi o takich kompozycjach jak: Vetiver Majestic, Ember Mystery, czy Twilight Noir, które od razu zyskały ogromną popularność w świecie zapachowym.

Nowa seria HDRÈY. Black Amber i White Oud

Teraz marka postanowiła ogłosić premierę dwóch nowych, wyjątkowych serii zapachowych- Black Amber oraz White Oud. To kolekcje stworzone z myślą o osobach poszukujących wyrazistych, luksusowych kompozycji, które podkreślają charakter i pozostawiają niezapomniane wrażenie. Każda z serii to efekt starannej selekcji składników oraz precyzyjnie dopracowanych akordów zapachowych, łączących głębię, elegancję i nowoczesną zmysłowość…W składzie nowych linii pojawiają się również dwa niezwykle intrygujące zapachy o tych samych nazwach.

1 HDRÈY Black Amber Kup teraz Black Amber to propozycja dla wszystkich miłośników eleganckich, zmysłowych i wyrazistych kompozycji. Otwarcie zapachu zachwyca świeżością kalabryjskiej cytryny, zielonych liści figowca i soczystego grejpfruta. W sercu kompozycji pulsują wyrafinowane akordy afrykańskiego geranium, białej magnolii i szlachetnej paczuli.

Bazę zapachu buduje aksamitne połączenie piżma, kremowego białego drewna i ciepłego bursztynu, które nadają całości głęboki, otulający charakter.

2 HDRÈY White Oud Kup teraz Kolejnym nowym zapachem w ofercie marki Hdrey jest White Oud. Otwarcie otula apetycznym akordem kremu malinowego i delikatną nutą aksamitnej kawy. W sercu rozwijają się eleganckie akordy drzewa sandałowego i ciepłej ambry, nadając zapachowi głębię i szlachetność. Całość spowita jest miękką bazą z białych drzew, wanilii i fasoli tonka, które podkreślają zmysłowy charakter.

Perfumy, które działają niczym magnes na komplementy

Wszystkie kosmetyki z nowej serii wraz z perfumami są już dostępne na oficjalnej stronie marki HDRÈY, jak również w sklepach stacjonarnych. Każdy z zapachów dostępny jest w trzech pojemnościach: 10 ml, 50 ml, a także 100 ml. Jeśli szukasz więc czegoś nowego i nie chcesz pachnieć tak, jak połowa Twojego miasta to koniecznie zwróć uwagę na propozycje HDRÈY.

