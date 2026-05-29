Dzień Matki to jedna z tych okazji, kiedy bardziej niż kolejny upominek liczy się to, co można przeżyć razem. Zamiast tradycyjnych kwiatów czy słodkości, które szybko przeminą, warto postawić na wspólne doświadczenie, które będziecie długo wspominać. Wizyta na wystawie może być nie tylko ciekawym sposobem na spędzenie czasu, ale także pretekstem do rozmów i refleksji. W całej Polsce nie brakuje wydarzeń, na które warto się wybrać z mamą.

W Warszawie uwagę zwraca wystawa „Oddech” (28.05–06.06.) prezentowana w galerii Studio Jaskółka z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa. To immersyjne doświadczenie artystyczne inspirowane strukturą „Boskiej Komedii” Dantego, prowadzące widzów przez symboliczne przestrzenie piekła, czyśćca i nieba. Ekspozycja opowiada o współczesnej estetyzacji palenia w popkulturze i pokazuje, jak obraz papierosa – dziś ponownie obecny w świecie filmu, mody i social mediów – staje się atrakcyjnym symbolem dla młodych, choć w rzeczywistości prowadzi do uzależnienia i utraty kontroli. To wystawa o świadomości, relacji z własnym ciałem i potrzebie odzyskania przestrzeni dla siebie. Towarzyszą jej bezpłatne warsztaty oddechowe prowadzone w technice DMCO, skupione na regeneracji, wyciszeniu i pracy z oddechem.

Kraków z kolei proponuje spotkanie ze sztuką użytkową w niezwykle eleganckim wydaniu. Stała ekspozycja Galerii Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym to miejsce, które zachwyca nie tylko skalą, ale i bogactwem detali. W stylowo zaaranżowanych wnętrzach można zobaczyć tysiące obiektów związanych z dawnym rzemiosłem – od misternych tkanin i historycznych strojów, przez wyroby złotnicze, szkło, ceramikę i meble, aż po unikatowe zegary czy pamiątki związane z ważnymi postaciami polskiej historii. To miejsce, która spodoba się osobom ceniącym piękno, estetykę, kunszt wykonania, misterne detale i historie, które w swojej historii kryją przedmioty.

W Gdańsku warto odwiedzić wystawę „Szczodrość form. Alfons Łosowski”, prezentowaną w Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego do końca października 2026 r. To okazja, by bliżej poznać twórczość artysty, który po wojnie związał swoje życie z odbudowującym się miastem i pozostawił po sobie wiele rzeźbiarskich realizacji wpisanych w jego przestrzeń. Tworzył dzieła w kamieniu, z drewna, ale wykorzystywał również elementy dawnych statków czy konstrukcji portowych, które wyciągnięto z dna Motławy. Na ekspozycji można zobaczyć kilkadziesiąt prac ukazujących szeroki dorobek twórcy: portrety kobiece, formy zoomorficzne czy figury abstrakcyjne. Wystawa obejmuje także eksponaty w postaci narzędzi twórcy. Prywatnie Alfons był ojcem Sławomira Łosowskiego z zespołu Kombi.

Jeśli mama lubi historie, które poruszają emocje, dobrym wyborem może być poznańska odsłona „Titanic: The Artifact Exhibition" (22.05-21.06.2026). To podróż w czasie, podczas której zwiedzający mają okazję zobaczyć autentyczne przedmioty wydobyte z wraku legendarnego statku, a także wejść do wiernie odtworzonych przestrzeni inspirowanych jego wnętrzami. Wystawa łączy historyczną opowieść z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Można niemal zajrzeć na pokład Titanica i poczuć atmosferę jednej z najbardziej znanych historii XX wieku. To doświadczenie, które angażuje nie tylko wzrok, ale i emocje. Po takiej wystawie warto ponownie włączyć ten film i obejrzeć go wspólnie z mamą jako zwieńczenie tego wyjątkowego dnia.

Wrocław proponuje natomiast bardziej współczesną i refleksyjną opowieść. Wystawa „Twoje ciało to pole pracy” autorstwa Ali Savashevich w Muzeum Etnograficznym (16.05-16.08.2026) przygląda się temu, jak zmienia się sposób przedstawiania kobiet w sztuce i jak na ich wizerunek wpływają procesy społeczne, kulturowe i polityczne. Prace współczesnej artystki zestawione z obiektami kultury ludowej tworzą wielowątkową narrację o pracy kobiet, ich codziennym doświadczeniu i sprawczości. To ekspozycja, która może stać się punktem wyjścia do ważnych rozmów międzypokoleniowych – o rolach, pamięci i kobiecej sile.

Wspólne wyjście na wystawę to prezent, który nie kończy się zaraz po rozpakowaniu. To czas spędzony razem, emocje, rozmowy i wspomnienia, które zostają na dłużej.