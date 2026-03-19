Filip Chajzer już niedługo ponownie pojawi się w telewizji. Znany prezenter dołączył do ekipy „Halo tu Polsat”. Wiadomo już, w jakiej roli będzie obecny w programie.

Filip Chajzer to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych w Polsce. Widzowie dobrze znają go z „Dzień Dobry TVN”. W programie na początku realizował reportaże, za które otrzymał m.in. prestiżową nagrodę Akademii Telewizyjnej. Był też laureatem Telekamer w kategorii „Nadzieja telewizji”. Przez kilka następnych lat prowadził poranny format stacji, jednak w 2023 roku niespodziewanie wycofał się z obecności w mediach i skupił się na rozwoju własnej działalności gastronomicznej. Choć jego wypowiedzi sugerowały, że nie ma zamiaru wrócić na ekran, wszystko wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy go w „Halo tu Polsat”.

Filip Chajzer w „Halo tu Polsat” – prezenter dołączył do zespołu stacji?

Informacją o powrocie do telewizji Filip Chajzer podzielił się w mediach społecznościowych. Na jego instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia, na których widzimy go z mikrofonem „Halo tu Polsat”.

Tematy leżą na ulicy. Jeśli na twojej też, to podeślij. Przyjedziemy

Brzmi podpis pod fotografią. Jak podaje serwis Plejada, prezenter ma znów tworzyć reportaże. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy zobaczymy go na ekranie.