Kultowe perfumy Chanel No 5 to zapach obok którego trudno przejść obojętnie. Jednych zachwyca, drudzy szczerze go nienawidzą. Choć w sieci nie brakuje negatywnych komentarzy na jego temat to wciąż jest produkowany i pomimo wszystko cieszy się niesłabnącą popularnością. Jeśli Ty zaliczasz się do tej drugiej kategorii i jesteś fanką zapachów w stylu retro to mamy dla Ciebie pewną „polecajkę”.

Mowa o zapachu Diva marki Emanuel Ungaro. To klasyczna kompozycja, która podobnie jak legendarne Chanel No. 5 ma w sobie coś ponadczasowego. Diva została stworzona z myślą o kobietach pewnych siebie, eleganckich i świadomych swojej kobiecości. To zapach, który potrafi dodać charakteru i sprawić, że jego właścicielka poczuje się niczym prawdziwa muza- inspirująca, zmysłowa i nieco tajemnicza.

Kompozycja należy do rodziny zapachów kwiatowo-szyprowych, które od lat kojarzone są z elegancją i klasyką perfumiarstwa. Jest wyrazista, charakterystyczna i zdecydowanie najlepiej sprawdza się podczas wieczornych wyjść- to właśnie wtedy potrafi rozwinąć pełnię swojego uroku.

Już pierwsze nuty przyciągają uwagę. W otwarciu wyczuwalny jest korzenny kardamon, który łączy się z soczystą mandarynką i świeżą bergamotką, tworząc energetyczny, ale jednocześnie elegancki początek. Po chwili zapach przechodzi w bardziej kwiatowe, zmysłowe serce. Tam królują róża, narcyz oraz egzotyczny ylang-ylang, które nadają kompozycji kobiecej głębi i wyrafinowania.

Prawdziwa magia dzieje się jednak w bazie. To właśnie tam pojawiają się ciepłe, otulające akordy wanilii, miodu, drzewa sandałowego i ambry. Dzięki nim zapach staje się niezwykle trwały, kremowy i elegancki- dokładnie taki, jakiego można oczekiwać od klasycznych perfum inspirowanych stylem retro.

Kobiecy, seksowny, nieco vintage. Uwielbiam od ponad 20 lat; Cudownie trwały, bogaty bukiet- nie tylko kwiatowy. Intensywny. Takie perfumy bardzo trudno dzisiaj znaleźć. Luksusowe; Klasa sama w sobie

– piszą zachwycone internautki na stronie Notino.pl

Jeśli więc lubisz intensywne, wyraziste kompozycje z nutą dawnej elegancji, Diva od Ungaro może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.