Ewa Chodakowska to nie tylko trenerka wielu Polek, ale też nagrodzona licznymi odznaczeniami bizneswoman. Choć od lat z sukcesem rozwija własne firmy, nie ukrywa, że pieniądze nigdy nie były dla niej celem. „Nie ma we mnie tej żądzy.” – wyznała w najnowszym wywiadzie.

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych trenerek w Polsce, autorka bestsellerowych programów treningowych i przedsiębiorczyni. Przez lata zgromadziła wokół siebie milionową społeczność i zmieniła życie wielu osób. Choć jej działalność przyniosła jej duży sukces finansowy, podkreśla, że pieniądze nigdy nie były dla niej motywacją, a siłą napędową była dla niej misja szerzenia wiedzy o zdrowym stylu życia.

Ewa Chodakowska o zarobkach

Ewa Chodakowska udzieliła ostatnio szczerego wywiadu dla serwisu Pudelek. W rozmowie poruszony został temat finansów. Trenerka wyznała, że choć może cieszyć się finansową stabilnością, pieniądze nigdy nie były jej głównym celem.

Zarabiam bardzo dobre pieniądze. Nie będę za to absolutnie nigdy przepraszać, natomiast one są i zawsze były wypadkową. Ja nigdy nie liczyłam pieniędzy na zasadzie: O, tyle na koncie, taka inwestycja, teraz zrobimy to, żeby pomnożyć… Oczywiście jest dywersyfikacja, jest kruszec, są nieruchomości. (…) Nie ma we mnie tej żądzy. (…) Pieniądze nigdy nie były wartością w moim życiu, za którą gonię i są nadrzędnym celem w moim życiu.

Wyjaśniła. Wróciła też pamięcią do początku swojej działalności w Polsce, kiedy stworzyła swój pierwszy program treningowy.

źródło: www.pudelek.pl

Ja nie przyjechałam do Polski zarabiać pieniędzy. (…) Ja chciałam dać narzędzia do pracy tym osobom. Na początku przez parę ładnych lat pracowałam, nie zarabiając ani grosza. To też jest dowód na to, że pieniądze nie były moim celem.

Wyznała. Trenerka zdradziła też, że za pierwszą płytę, która została wydana w 100 tysiącach egzemplarzy, otrzymała 1000 zł. W dalszej części dyskusji wyjawiła, że nie marzy o żadnych rzeczach materialnych, ale bardzo docenia fakt, że dzięki swoim zarobkom może podróżować.