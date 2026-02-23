Sanah to obecnie jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce. Wokalistka ceniona jest przede wszystkim za oryginalny styl muzyczny, autentyczność i wrażliwość. Ostatnio jej twórczość postanowiła ocenić specjalistka od emisji głosu, Elżbieta Zapendowska. Kobieta nie zostawiła na niej suchej nitki…

Sanah (Zuzanna Irena Grabowska) to dziś jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Już jako dziecko wiedziała, że chce związać swoją przyszłość z muzyką. Mając sześć lat rozpoczęła naukę w szkole muzycznej, a rok później zaczęła grać na skrzypcach. Początki jej kariery nie były jednak łatwe. Artystka wielokrotnie próbowała swoich sił w programach typu talent show — brała udział w przesłuchaniach do The Voice of Poland, a także występowała w polskiej i brytyjskiej edycji „Mam talent!” (Mam talent!) oraz Britain’s Got Talent.

Przełom nastąpił w 2019 roku. Wtedy ukazał się jej singiel „Idź”, który trafił na pierwsze miejsce playlisty Vevo DSCVR New Music Poland. W tym samym czasie artystka wydała minialbum „Ja na imię niewidzialna mam”, który zadebiutował na trzeciej pozycji listy sprzedaży OLiS. Póź­niej wszyst­ko po­to­czy­ło się bły­ska­wicz­nie. W 2020 r. Sa­nah za­pre­zen­to­wa­ła świa­tu swój sin­giel „Szam­pa­n”, któ­ry stał się ogrom­nym hi­tem w Pol­sce. W tym sa­mym ro­ku zo­sta­ła no­mi­no­wa­na w trzech ka­te­go­riach do na­gro­dy mu­zycz­nej „Fry­de­ry­k”, a kil­ka mie­się­cy póź­niej świa­tło dzien­ne uj­rzał jej al­bum „Kró­lo­wa dra­m”, któ­ry w pierw­szym ty­go­dniu po pre­mie­rze zna­lazł się na szczy­cie li­sty sprze­da­ży. OLiS.

Elżbieta Zapendowska wprost o twórczości Sanah. „Naprawdę koszmarna”

Sanah to dziś nie tylko jedna z najpopularniejszych, ale również jedna z najbardziej lubianych artystek w Polsce. Wokalistka ceniona jest przede wszystkim za swój oryginalny styl muzyczny, autentyczność oraz wyjątkową wrażliwość. To właśnie ta szczerość i charakterystyczny sposób wyrażania emocji sprawiły, że w krótkim czasie trafiła do serc publiczności i zyskała ogromną popularność.

Nic więc dziwnego, że będąc na szczycie, jej twórczość coraz częściej poddawana jest publicznym ocenom. Ostatnio głos w jej sprawie zabrała nauczycielka śpiewu i jurorka popularnych programów rozrywkowych Elżbieta Zapendowska. Krytyczka, która gościła niedawno na antenie RMF FM delikatnie dała do zrozumienia, że nie należy do gron fanek Sanah.

Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna… Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką

– wyznała Zapendowska.

Myślicie, że przesadziła?