Edyta Górniak znów zaskakuje. Gwiazda gościła niedawno w podcaście Cypriana Majchera, w którym zdradziła między innymi, że posiada szczególną wiedzę na temat przyszłości. Przy okazji wspominała także o pandemii. „Kiedy nastały te czasy szoku i zatrzymania dla ludzi, wiedziałam, że to jest gruby scenariusz”.

Edy­­ta Gó­r­niak to popularna wokalistka, której głos uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Choć gwiazda już od najmłodszych lat marzyła o śpiewaniu na scenie to pra­­w­dzi­­­wy prze­­­­łom w jej życiu na­­­­stą­­­­pił w 1994 r.- to wła­­­śnie wte­­­dy przy­­­­ję­­­­ła za­­­­pro­­­­sze­­­­nie Te­­­­le­­­­wi­­­­zji Po­­­l­skiej do re­­­­pre­­­­ze­­­n­to­­­­wa­­­­nia na­­­­sze­­­­go kra­­­­ju w 39. Ko­­­n­ku­­­r­sie Pio­­­­se­­­n­ki Eu­­­­ro­­­­wi­­­­zji w Du­­­­bli­­­­nie. Wykonała wówczas utwór „To nie ja”, któ­­­rym ocza­­­ro­­­wa­­­ła ca­­­łą Eu­­­ro­­­pę! Tym spo­­so­­bem zdo­­­by­­­ła nie ty­­l­ko za­­­sz­czy­­t­ne, dru­­­gie mie­­j­sce, ale ró­­w­nież ogro­­m­ne uzna­­­nie w oczach Po­­­la­­­ków. Po po­­w­ro­­cie do kra­­ju nic nie by­­ło już ta­­kie, jak wcze­­śniej. Gó­r­niak sta­­­­ła się je­­­d­ną z naj­po­­­­pu­­­­la­­­r­nie­­­j­szych wo­­­­ka­­­­li­­­­stek, a jej ka­­­­rie­­­­ra za­­­­czę­­­­ła roz­­­­wi­­­­jać się w za­­­­stra­­­­sza­­­­ją­­­­co szy­­­b­kim te­­­m­pie…Dziś artystka ma na swoim koncie kilka albumów studyjnych takich jak: Dotyk, Perła, Invisible, czy MY. Na przestrzeni wielu lat wypuściła również wiele przebojów, które były znane nie tylko polskiej publiczności. W ostatnich latach Górniak postanowiła odłożyć mocne ballady na odległą półkę i zaczęła eksperymentować z bardziej nowoczesnym brzmieniem. Tę zmianę możemy usłyszeć w takich utworach jak: „Your High”, „Glow On”, czy „SUPERPOWER”.

Edyta Górniak zna prawdę na temat przyszłości! „Ja mam wiedzę na temat tego, jak ma wyglądać następne 100 lat”

Edyta Górniak co jakiś czas udziela wywiadów, w których opowiada o duchowej stronie życia. Nie inaczej było ostatnim razem- gwiazda gościła niedawno w podcaście Cypriana Majchera, w którym zdradziła między innymi, że posiada szczególną wiedzę na temat przyszłości.

Ja mam wiedzę na temat tego, jak ma wyglądać następne 100 lat. Nie mogę powiedzieć, skąd mam tę wiedzę, ale kiedy nastały te czasy szoku i zatrzymania dla ludzi, wiedziałam, że to jest gruby scenariusz, złożony z wielu wątków, z wielu zależności

– wyznała tajemniczo gwiazda.

W dalszej części wywiadu artystka podzieliła się również pewną umiejętnością, która rozwinęła się u niej na przestrzeni lat.

To po prostu przyszło do mnie z nauką, edukacją kolejnych etapów- potrafię zamknąć oczy i widzę osobę, która złorzeczyła, która szeptała, plotkowała…Która mówi co innego, a inne ma intencje i to jest wbrew pozorom wcale nie takie wygodne…

– dodała wokalistka.

Czy w kolejnych wywiadach wokalistka pójdzie o krok dalej i wyjawi nam co dokładnie czeka nas w najbliższych latach? Jak myślicie?