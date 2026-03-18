Edyta Górniak wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Gwiazda niespodziewanie zaprezentowała światu swój nowy singiel „SUPERPOWER”. Fani są zachwyceni „W takiej wersji jeszcze Edi jeszcze nie było”.

Edy­ta Gór­niak to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych wokalistek w Polsce. Gwiazda już od najmłodszych lat, wiedziała, że chce występować na scenie. Pra­w­dzi­­wy prze­­­łom w ży­­­ciu ar­ty­­st­ki na­­­stą­­­pił je­­d­nak w 1994 r.- to wła­­śnie wte­­dy przy­­­ję­­­ła za­­­pro­­­sze­­­nie Te­­­le­­­wi­­­zji Po­­l­skiej do re­­­pre­­­ze­­n­to­­­wa­­­nia na­­­sze­­­go kra­­­ju w 39. Ko­­n­ku­­r­sie Pio­­­se­­n­ki Eu­­­ro­­­wi­­­zji w Du­­­bli­­­nie. Na eu­­­ro­­­wi­­­zy­­j­nej sce­­­nie wy­­­ko­­­na­­­ła utwór „To nie ja”, któ­­rym ocza­­ro­­wa­­ła ca­­łą Eu­­ro­­pę! Tym spo­so­bem zdo­­by­­ła nie ty­l­ko za­­sz­czy­t­ne, dru­­gie mie­j­sce, ale ró­w­nież ogro­m­ne uzna­­nie w oczach Po­­la­­ków. Po po­wro­cie do kra­ju nic nie by­ło już ta­kie, jak wcze­śniej. Gór­niak sta­­­ła się je­­d­ną z naj­po­­­pu­­­la­­r­nie­­j­szych wo­­­ka­­­li­­­stek, a jej ka­­­rie­­­ra za­­­czę­­­ła roz­­­wi­­­jać się w za­­­stra­­­sza­­­ją­­­co szy­­b­kim te­­m­pie…

Edyta Górniak wypuściła nowy singiel. „Rapującej Edi jeszcze nie było”

Marzec 2026 r. to niezwykle intensywny, ale zarazem wyjątkowy miesiąc dla Edyty Górniak. Najpierw zaprezentowała dwuczęściowy film dokumentalny ukazujący prawdę o swoim życiu i karierze, a teraz światło dzienne ujrzał jej nowy singiel „SUPERPOWER”.

Tym razem artystka zaprezentowała się w nowoczesnej odsłonie, zachowując jednak charakterystyczną dla siebie emocjonalność i wrażliwość. W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy pełnych zachwytu i niedowierzania. Internauci podkreślają, że takiej Edyty Górniak jeszcze nie było.

No fajne to. Bardzo intymne i szczere. Brzmi super; Po tylu latach myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy, a tu proszę; Świetny utwór! Faktycznie, w takiej wersji jeszcze Edi jeszcze nie było; Rapującej Edi jeszcze nie było

– czytamy na stronie You Tube.

Nowy utwór to nie tylko zmiana stylistyczna, ale także wyraźny sygnał, że wokalistka wciąż szuka świeżych form wyrazu i nie zamierza zamykać się w jednym gatunku. „SUPERPOWER” to energetyczna kompozycja z mocnym przekazem o sile, niezależności i odwadze w byciu sobą.

