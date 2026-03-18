Edyta Górniak wypuściła nowy singiel. „Rapującej Edi jeszcze nie było”
Edyta Górniak wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Gwiazda niespodziewanie zaprezentowała światu swój nowy singiel „SUPERPOWER”. Fani są zachwyceni „W takiej wersji jeszcze Edi jeszcze nie było”.
Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych wokalistek w Polsce. Gwiazda już od najmłodszych lat, wiedziała, że chce występować na scenie. Prawdziwy przełom w życiu artystki nastąpił jednak w 1994 r.- to właśnie wtedy przyjęła zaproszenie Telewizji Polskiej do reprezentowania naszego kraju w 39. Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie. Na eurowizyjnej scenie wykonała utwór „To nie ja”, którym oczarowała całą Europę! Tym sposobem zdobyła nie tylko zaszczytne, drugie miejsce, ale również ogromne uznanie w oczach Polaków. Po powrocie do kraju nic nie było już takie, jak wcześniej. Górniak stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek, a jej kariera zaczęła rozwijać się w zastraszająco szybkim tempie…
Marzec 2026 r. to niezwykle intensywny, ale zarazem wyjątkowy miesiąc dla Edyty Górniak. Najpierw zaprezentowała dwuczęściowy film dokumentalny ukazujący prawdę o swoim życiu i karierze, a teraz światło dzienne ujrzał jej nowy singiel „SUPERPOWER”.
Tym razem artystka zaprezentowała się w nowoczesnej odsłonie, zachowując jednak charakterystyczną dla siebie emocjonalność i wrażliwość. W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy pełnych zachwytu i niedowierzania. Internauci podkreślają, że takiej Edyty Górniak jeszcze nie było.
No fajne to. Bardzo intymne i szczere. Brzmi super; Po tylu latach myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy, a tu proszę; Świetny utwór! Faktycznie, w takiej wersji jeszcze Edi jeszcze nie było; Rapującej Edi jeszcze nie było
– czytamy na stronie You Tube.
Nowy utwór to nie tylko zmiana stylistyczna, ale także wyraźny sygnał, że wokalistka wciąż szuka świeżych form wyrazu i nie zamierza zamykać się w jednym gatunku. „SUPERPOWER” to energetyczna kompozycja z mocnym przekazem o sile, niezależności i odwadze w byciu sobą.
A Wam, jak podoba się nowy singiel Edyty?