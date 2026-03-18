Edyta Górniak w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do trudnych momentów po rozwodzie. „Nie wiedziałam, jak się nazywam. Gdzie jest mój początek, koniec i od czego mam zacząć.” – wyznała szczerze artystka.

Edyta Górniak to legenda polskiej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród i sześć albumów studyjnych. Niedawno premierę miał film dokumentalny ukazujący nie tylko kulisy jej kariery scenicznej, ale też codzienność. Z tej okazji piosenkarka pojawiła się w programie RMF Show. W rozmowie otworzyła się na temat rozwodu i trudnych momentów, które przeżyła po rozstaniu.

W 2010 roku Edyta Górniak rozwiodła się z mężem i ojcem swojego syna Allana – Dariuszem Krupą. Artystka wyznała, że było to dla niej wyjątkowo bolesne doświadczenie. To, co przeżywała w tamtym czasie, odbiło się też na jej karierze muzycznej.

Ja myślałam, że nie wrócę na scenę. Stanęłam na tej scenie trzy dni po rozwodzie, śpiewając na urodzinach radia RMF FM utwór „Hello”. Ja nie chciałam tego robić. Przekonywałam reżysera, że po prostu ja nie dam rady, że nie jestem nawet w stanie mówić, myśleć, oddychać, spać, jeść, tym bardziej nie jestem w stanie zaśpiewać.

Opowiedziała.

Piosenkarka nie ukrywała, że w tym okresie zmagała się nie tylko z trudnymi emocjami, ale też problemami finansowymi. To przez nie ostatecznie musiała wrócić do koncertowania.

Ja byłam wrakiem człowieka. Nie wiedziałam, jak się nazywam. Gdzie jest mój początek, koniec i od czego mam zacząć. Wiedziałam tylko, że muszę ratować psychikę mojego syna i na tym się skupiłam, ale myślałam, że nie wrócę. Nie wiem, co sprawiło, że wróciłam. Chyba pierwszy raz, jak stanęłam na scenie po tym, to było dlatego, że nie miałam pieniędzy na jedzenie, bo cały mój majątek został w innym domu. Karta do banku i kody zostały zmienione, nie miałam dostępu do swojego życia, a miałam dziecko, przedszkole, taksówki, więc pożyczałam pieniądze na jedzenie, na wszystko.

Wyjaśniła artystka. Dodała też, że pierwsze występy po rozwodzie były dla niej niezwykle wymagające. Dopiero po czasie zaczęła znów cieszyć się śpiewaniem.