Edyta Górniak od lat zachwyca głosem i sceniczną charyzmą, ale za sukcesem jednej z największych gwiazd polskiej muzyki kryje się także trudna historia. Przy okazji premiery filmu dokumentalnego o swoim życiu artystka wróciła wspomnieniami do szkolnych lat, które- jak przyznała nie należały do łatwych. „Zawsze siedziałam sama…”.

Edyta Górniak to jeden z najlepszych głosów w Polsce. Swoją przygodę z muzyką roz­­po­­czę­­ła w 1986 r. w ze­­spo­­le Sy­­stem B, a jej ta­­lent szybko do­­strze­­gła spe­­cja­­li­st­ka od emi­­sji gło­­su, El­ż­bie­­ta Za­­pe­n­do­w­ska. Cztery lata później debiutująca artystka znalazła się na de­­skach am­fi­­te­­a­tru w Opo­­lu, gdzie wy­­ko­­na­­ła utwór „Zło­­ty chło­­pa­­k”. In­te­r­pre­­ta­­cja utwo­­ru Lo­­ry Sza­­fran spo­­t­ka­­ła się z nie­­zwy­­kle cie­­płym od­bio­­rem ze stro­­ny ju­­ry- Edy­­ta otrzy­­ma­­ła wó­w­czas wy­­ró­ż­nie­­nie w ka­­te­­go­­rii de­­biu­­ty. Potem wszystko potoczyło się lawinowo…Gwia­z­da zdecydowała się na przeprowadzkę do War­sza­wy i od ra­zu tra­fi­ła do głów­nej ob­sa­dy mu­si­ca­lu „Me­­tro”. Praw­dzi­wy prze­­łom w ży­­ciu ar­ty­st­ki na­­stą­­pił je­d­nak w 1994 r.- to wła­śnie wte­dy przy­­ję­­ła za­­pro­­sze­­nie Te­­le­­wi­­zji Po­l­skiej do re­­pre­­ze­n­to­­wa­­nia na­­sze­­go kra­­ju w 39. Ko­n­ku­r­sie Pio­­se­n­ki Eu­­ro­­wi­­zji w Du­­bli­­nie. Na eu­­ro­­wi­­zy­j­nej sce­­nie wy­­ko­­na­­ła utwór „To nie ja”, któ­rym ocza­ro­wa­ła ca­łą Eu­ro­pę! Tym sposobem zdo­by­ła nie tyl­ko za­szczyt­ne, dru­gie miej­sce, ale rów­nież ogrom­ne uzna­nie w oczach Po­la­ków. Po powrocie do kraju nic nie było już takie, jak wcześniej. Górniak sta­­ła się je­d­ną z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych wo­­ka­­li­­stek, a jej ka­­rie­­ra za­­czę­­ła roz­­wi­­jać się w za­­stra­­sza­­ją­­co szy­b­kim te­m­pie…

Edyta Górniak zdradziła, jak traktowano ją w szkole. „Zawsze siedziałam sama”

Wy­bit­ny ta­lent, cha­ry­zma i ogrom­na wraż­li­wość spra­wia­ją, że gwiaz­da go­ści w ro­dzi­mym sho­w- bi­zne­sie od lat. Ostatnio światło dzienne ujrzał film dokumentalny przedstawiający prawdziwe życie artystki. Dzięki tej produkcji wiele osób ma okazję poznać Górniak od innej strony. Przy okazji premiery produkcji wokalistka udzieliła nowego wywiadu dla WP Kultura. Podczas rozmowy z Bartoszem Sądrem nawiązała do pojawiającego się w filmie wątku dzieciństwa.

Zawsze siedziałam sama w szkole, tak…

– wspominała czasy szkolne Górniak.

Dziennikarz postanowił pociągnąć ten temat dalej i zapytał wokalistkę o to, jak się wtedy czuła.

Szczerze, ja myślałam, że ja na to zasługuję wtedy. To dorastanie w atmosferze krytykowania mnie, wytykania, takiej pogardliwości, ciągłych kar, ograniczania, stało się dla mnie naturalne, ja po prostu z tym wyrosłam.

– kontynuowała Górniak.

Co więcej okazuje się, że artystka nie tylko siedziała w ławce sama, ale spotkała się także ze złym zachowaniem ze strony nauczycieli. Ci podobno mieli kazać innym dzieciom siadać z Górniak w ramach kary:

Wtedy myślałam, że naprawdę tak jest. Wierzyłam ludziom. Jako dziecko wierzyłam starszym, że jeśli ktoś uważa, że ja nie zasługuję na to, żeby siedzieć z nikim, ale za to dzieci są ze mną sadzane za karę, to znaczy, że… każdy starszy wie lepiej ode mnie. Tak myślałam wtedy

– wyjaśniła diwa.

W dalszej części wywiadu Górniak zdradziła, jak te przykre doświadczenia wpłynęły na jej dorosłe życie:

Jeśli miała mnie spotkać taka ścieżka, jaka mnie spotkała, czyli ogromnych zaszczytów, sukcesów, jakichś naprawdę nadzwyczajnych wydarzeń artystycznych, to to mi pozwoliło zachować pokorę i balans. Tego jestem pewna, że gdybym miała takie bardzo kochające, wspaniałe, idealne dzieciństwo, to przy tym, co mnie spotkało potem – ilość miłości, piękna, cudownych zachwytów – myślę, że może by mnie zepsuło. Dzięki temu, że bardzo długo byłam gnieciona jako człowiek, (…) to dorosłam w takiej niepewności i też to mi pozwoliło zawsze być w swoim centrum i balansie. Kiedy dostawałam krytykę, to się jej nie bałam, bo po prostu znałam to. Nic lepiej nie znam jak krytyki

– wyznała szczerze artystka.