Edyta Górniak wraca pamięcią do czasów szkolnych. „Zawsze siedziałam sama”
Edyta Górniak od lat zachwyca głosem i sceniczną charyzmą, ale za sukcesem jednej z największych gwiazd polskiej muzyki kryje się także trudna historia. Przy okazji premiery filmu dokumentalnego o swoim życiu artystka wróciła wspomnieniami do szkolnych lat, które- jak przyznała nie należały do łatwych. „Zawsze siedziałam sama…”.
Edyta Górniak to jeden z najlepszych głosów w Polsce. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w 1986 r. w zespole System B, a jej talent szybko dostrzegła specjalistka od emisji głosu, Elżbieta Zapendowska. Cztery lata później debiutująca artystka znalazła się na deskach amfiteatru w Opolu, gdzie wykonała utwór „Złoty chłopak”. Interpretacja utworu Lory Szafran spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem ze strony jury- Edyta otrzymała wówczas wyróżnienie w kategorii debiuty. Potem wszystko potoczyło się lawinowo…Gwiazda zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy i od razu trafiła do głównej obsady musicalu „Metro”. Prawdziwy przełom w życiu artystki nastąpił jednak w 1994 r.- to właśnie wtedy przyjęła zaproszenie Telewizji Polskiej do reprezentowania naszego kraju w 39. Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie. Na eurowizyjnej scenie wykonała utwór „To nie ja”, którym oczarowała całą Europę! Tym sposobem zdobyła nie tylko zaszczytne, drugie miejsce, ale również ogromne uznanie w oczach Polaków. Po powrocie do kraju nic nie było już takie, jak wcześniej. Górniak stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek, a jej kariera zaczęła rozwijać się w zastraszająco szybkim tempie…
Wybitny talent, charyzma i ogromna wrażliwość sprawiają, że gwiazda gości w rodzimym show- biznesie od lat. Ostatnio światło dzienne ujrzał film dokumentalny przedstawiający prawdziwe życie artystki. Dzięki tej produkcji wiele osób ma okazję poznać Górniak od innej strony. Przy okazji premiery produkcji wokalistka udzieliła nowego wywiadu dla WP Kultura. Podczas rozmowy z Bartoszem Sądrem nawiązała do pojawiającego się w filmie wątku dzieciństwa.
Zawsze siedziałam sama w szkole, tak…
– wspominała czasy szkolne Górniak.
Dziennikarz postanowił pociągnąć ten temat dalej i zapytał wokalistkę o to, jak się wtedy czuła.
Szczerze, ja myślałam, że ja na to zasługuję wtedy. To dorastanie w atmosferze krytykowania mnie, wytykania, takiej pogardliwości, ciągłych kar, ograniczania, stało się dla mnie naturalne, ja po prostu z tym wyrosłam.
– kontynuowała Górniak.
Co więcej okazuje się, że artystka nie tylko siedziała w ławce sama, ale spotkała się także ze złym zachowaniem ze strony nauczycieli. Ci podobno mieli kazać innym dzieciom siadać z Górniak w ramach kary:
Wtedy myślałam, że naprawdę tak jest. Wierzyłam ludziom. Jako dziecko wierzyłam starszym, że jeśli ktoś uważa, że ja nie zasługuję na to, żeby siedzieć z nikim, ale za to dzieci są ze mną sadzane za karę, to znaczy, że… każdy starszy wie lepiej ode mnie. Tak myślałam wtedy
– wyjaśniła diwa.
W dalszej części wywiadu Górniak zdradziła, jak te przykre doświadczenia wpłynęły na jej dorosłe życie:
Jeśli miała mnie spotkać taka ścieżka, jaka mnie spotkała, czyli ogromnych zaszczytów, sukcesów, jakichś naprawdę nadzwyczajnych wydarzeń artystycznych, to to mi pozwoliło zachować pokorę i balans. Tego jestem pewna, że gdybym miała takie bardzo kochające, wspaniałe, idealne dzieciństwo, to przy tym, co mnie spotkało potem – ilość miłości, piękna, cudownych zachwytów – myślę, że może by mnie zepsuło. Dzięki temu, że bardzo długo byłam gnieciona jako człowiek, (…) to dorosłam w takiej niepewności i też to mi pozwoliło zawsze być w swoim centrum i balansie. Kiedy dostawałam krytykę, to się jej nie bałam, bo po prostu znałam to. Nic lepiej nie znam jak krytyki
– wyznała szczerze artystka.