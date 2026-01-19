Blue Monday to określenie przypisywane trzeciemu poniedziałkowi stycznia, który zyskał miano najbardziej depresyjnego dnia w roku. Choć termin ten nie ma naukowych podstaw, od lat funkcjonuje w kulturze popularnej i budzi wiele emocji. Skąd wzięło się pojęcie Blue Monday?

Blue Monday: co to jest?

Pomysł Blue Monday narodził się w 2005 roku za sprawą Cliffa Arnalla, psychologa z Uniwersytetu w Cardiff. W swojej formule uwzględnił czynniki takie jak: pogoda (krótkie dni i brak słońca), postanowienia noworoczne, które często kończą się niepowodzeniem, poczucie finansowego obciążenia po świętach, powrót do rutyny po świąteczno-noworocznym okresie.

Dlaczego ludzie odczuwają spadek nastroju w styczniu?

Niezależnie od naukowej weryfikacji Blue Monday i styczeń ogólnie bywają trudnym okresem dla wielu osób. Brak słońca, zimowa aura i zmęczenie poświąteczne mogą wpływać na obniżenie nastroju. Do tego dochodzą obciążenia finansowe oraz świadomość, że kolejny urlop jest jeszcze daleko.

Jak radzić sobie z Blue Monday?

Aby poprawić sobie nastrój w najbardziej depresyjny dzień roku, warto zadbać o drobne przyjemności i aktywności. Spacer lub ćwiczenia i ruch poprawiją produkcję endorfin. Światło dzienne może pomóc w walce z zimową chandrą. Rozmowa z przyjaciółmi czy rodziną daje wsparcie emocjonalne. Czas dla siebie, odprężająca kąpiel, ulubiona książka czy film mogą poprawić humor.