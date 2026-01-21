Natłok codziennych zadań nie działa na Ciebie motywująco? Rozprzestrzeniająca się w Twojej głowie lista zadań do wykonania nie skraca się, mimo że ciągle jesteś w biegu, a pomiędzy robieniem zakupów, odpisywaniem na służbowe mejle i planowaniem spotkań dochodzą kolejne prozaiczne czynności jak na przykład zrobienie prania i płacenie rachunków. W takich warunkach wizja odłożenia obowiązków na potem jest bardzo kusząca. Aby uporządkować chaos i wydajniej zarządzać swoim czasem warto wdrożyć w życie zasadę dwóch minut. Dowiedz się, czym dokładnie jest prokrastynacja i jak sobie radzić z niekończącymi się zadaniami.

Prokrastynacja: co to znaczy, gdy mi się nie chce

Pod pojęciem prokrastynacji kryje się bardzo prosty mechanizm, po który chętnie sięgamy, gdy dopada nas nadmiar codziennych zadań. To nic innego, jak zwlekanie z ich wykonaniem. Zamiast zabrać się do pracy, wolimy odłożyć ją na potem. Jeśli sytuacja ta zdarza się sporadycznie i jest wywołana zmęczeniem, nie jest to jeszcze coś, czym należy się przejmować. Perspektywa zmienia się, gdy mówimy o nałogowym i celowym opóźnianiu wykonywania obowiązków, którego nie można usprawiedliwić. Kryje się za nim zwyczajny brak chęci do działania.

Z prokrastynacją warto się zmierzyć i pokonać wewnętrzny opór i uprzedzenia. W obliczu nadmiaru obowiązków zamiast wycofywać się i odkładać problem na potem, wystarczy dobrze zorganizować swój czas i zacząć od mniejszych zadań, które stopniowo zwiększają skalę trudności. Płynne przejście do działania pomoże pokonać stagnację. Im dłużej zwlekamy z działaniem, tym bardziej staje się to dla nas uciążliwe.

Prokrastynacja: jak sobie radzić z nadmiarem zadań

W zwalczaniu prokrastynacji pomoże zasada dwóch minut. Ta prosta strategia działania została ukuta przez Davida Allena w jego książce „Getting Things Done”. Jej celem jest wyeliminowanie prokrastynacji na dobre. A na czym dokładnie polega zasada dwóch minut? Autor wyjaśnia, że jeśli istnieją zadania, które możesz wykonać w dwie minuty – nie należy ich odkładać na później. Trzeba zrobić to tu i teraz.

To czynności, które są łatwe do wykonania i mogą dotyczyć dosłownie każdej dziedziny życia, na przykład: odpisanie na mejla, stworzenie listy zakupów, umówienie się do lekarza, poskładanie ubrań rozrzuconych na łóżku i krzesłach albo wyjęcie naczyń ze zmywarki. Jeśli codziennie spędzać dwie minuty na zadbaniu o porządek – unikniesz wielkiego sprzątania w weekendy.

Pamiętaj, że prokrastynacja opiera się na prostym schemacie: im dłużej odkładasz zadanie, które musisz wykonać, tym trudniej będzie przebiegać jego realizacja. Symboliczne dwie minuty mogą zamienić się wraz z upływem czasu w kwadrans lub pół godziny. Jeśli poczujesz się wystarczająco zmotywowana – zwiększaj limity i nie zwlekaj z działaniem.